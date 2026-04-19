Trendyol Süper Lig’in 30. hafta karşılaşmasında Samsunspor, sahasında Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan ve hakem Gürcan Hasova tarafından yönetilen mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve iki takım devreye 0-0 eşitlikle girdi.

Samsunspor ikinci yarıya etkili başladı. 50. dakikada Holse’nin ceza sahası dışından sol ayağıyla attığı muhteşem golle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Bu golün ardından baskısını artıran Karadeniz ekibi, 56. dakikada Emre Kılınç’ın pasında Coulibaly’nin ceza sahası dışından gelişine vurduğu şık golle farkı ikiye çıkardı.

Karşılaşmanın duraklama dakikalarında Beşiktaş penaltı kazandı. Topun başına geçen Asllani, yaptığı vuruşla farkı 1’e indirdi ve skoru 2-1’e getirdi.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Samsunspor sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılarak haftayı 3 puanla kapattı. Beşiktaş ise deplasmandan puansız döndü.

SAMSUNSPOR-BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Drongelen, Satka, Tomasson, Zeki, Makoumbou, Ntcham, Holse, Emre, Coulibaly, Mouandilmadji.

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Asllani, Orkun, Olaitan, Cengiz, Toure, Oh.

SAMSUNSPOR 2-1 BEŞİKTAŞ (ÖNEMLİ ANLAR)

Gürcan Hasova'nın düdüğüyle karşılaşmaya Beşiktaş başladı.

UDUOKHAI ARAYA GİRDİ

4' Samsunspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Beşiktaş'ta Uduokhai araya girdi.

BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI

7' Beşiktaş’ın sağ kanattan geliştirdiği atakta Murillo ortayı yaptı, Oh’un kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

SAMSUNSPOR SAVUNMASI ARAYA GİRDİ

9' Orkun Kökçü'nün merkezden attığı pasta Samsunspor savunması araya girerek topu uzaklaştırdı.

CENGİZ'İN ŞUTUNDA TOP DIŞARI ÇIKTI

12' Orkun Kökçü’nün pasında hareketlenen Cengiz Ünder, ceza sahası içinden şutunu çekti ancak top yandan dışarı çıktı.

NTCHAM UZAKLARDAN YOKLADI

18' Samsunspor'da Ntcham, ceza sahası dışından kaleyi yokladı; top üstten dışarıya çıktı.

ERSİN TOPU 2 HAMLEDE ÇIKARDI

22' Samsunspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içinde topla buluşan Ntcham şutunu çekti. Ersin Destanoğlu ilk hamlede topu çıkardı, ardından ikinci hamleyi yaparak Mouandilmadji’den önce müdahale edip topu uzaklaştırdı. Pozisyon sırasında Ersin ufak bir sakatlık yaşadı.

TOP KORNERE ÇIKTI

28' Orkun Kökçü'nün yaptığı ortada Drongelen topu karşıladı ve top kornere çıktı.

ZEKİ TOPU KARŞILADI

32' Beşiktaş'ın sol kanattan geliştirdiği atakta Rıdvan Yılmaz ortasını yaptı; Zeki topu karşıladı.

TOP BARAJDAN DÖNDÜ

39' Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta Orkun Kökçü, şutunu çekti; top barajdan döndü.

İLK YARI SONUCU: SAMSUNSPOR 0-0 BEŞİKTAŞ

46' İkinci yarıya Samsunspor başladı.

HOLSE MÜKEMMEL GOLLE SAMSUNSPOR'U ÖNE GEÇİRDİ

50' Samsunspor’da Holse, ceza sahası dışından sol ayağıyla muazzam bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi.

CENGİZ UZAKLARDAN YOKLADI

53' Beşiktaş'ta sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder, ceza sahası dışından şutunu çekti; top dışarıya çıktı.

BİR MÜKEMMEL GOL DAHA

56' Samsunspor’da Emre Kılınç’ın pasında Coulibaly, ceza sahası dışından topun gelişine sol ayağıyla mükemmel bir gole imza attı. Karadeniz ekibi bu golle 2-0 öne geçti.

ERSİN TOPU KORNERE ÇELDİ

63' Samsunspor’un sol kanattan yaptığı ortada Beşiktaş savunmasından müdahale geldi. Yükselen topa Holse kafa vurdu ancak Ersin Destanoğlu topu kornere çeldi.

TOP DIŞARI ÇIKTI

68' Beşiktaş'ta Murillo'nun sağ kanattan yaptığı ortada top doğrudan dışarı çıktı.

HAVALANAN TOP OKAN'DA KALDI

74' Orkun Kökçü'nün havalandırdığı top Samsunspor kaleci Okan'da kaldı.

OKAN'DAN KURTARIŞ

78' Rashica, ceza sahasının dışından şutunu attı; Okan'dan mükemmel kurtarış geldi.

SAMSUNSPOR 3. GOLE YAKLAŞTI

87' Samsunspor'da sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Sousa şutunu attı; topu Ersin çıkardı.

BEŞİKTAŞ PENALTIDAN GOLÜ BULDU

90+1' Beşiktaş’ın kazandığı penaltıda topun başına geçen Asllani, sağ köşeye gönderdiği vuruşla farkı 1’e indirdi.