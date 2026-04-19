Beşiktaş’ın Samsunspor deplasmanında aldığı 2-1’lik mağlubiyet sonrası teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

SERGEN YALÇIN: 'İKİNCİ YARIYA KÖTÜ BAŞLADIK'

Sergen Yalçın, karşılaşmanın ilk bölümünde oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını belirterek, “İlk yarı daha iyiydi oyun. Kontrolümüzdeydi.” dedi.

Deneyimli teknik adam, ikinci yarının başlangıcında yaşanan düşüşe dikkat çekerek, “İkinci yarının 20-25 dakikası kötü başladık. Rakip 2 tane jeneriklik gol attı.” ifadelerini kullandı.

'OYUNCULARIN PSİKOLOJİSİ BOZULDU'

Yalçın, beklenmedik iki golün takım üzerinde etkili olduğunu söyleyerek, “Oyuncuların psikolojisi bozuldu beklenmedik bir durum oluşunca. Kötü oyunla kaybettik. Üzgünüz.” dedi.

'BAZI BİREYSEL PERFORMANSLARI DEĞERLENDİRECEĞİZ'

Takımdaki bazı isimlerle ilgili değerlendirme yapacaklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Bazı bireysel performansları değerlendireceğiz kendi içimizde. Ligde maçlar kaybedilebilir, normal, herkes kaybedebilir. İkinci yarı bize yakışmadı. İkili mücadelelerde rakip çok önümüze geçti.” şeklinde konuştu.