Süper Lig'de sezona kötü bir başlangıç yapan Samsunspor, Trabzonspor'a karşı evinde aldığı 3-0'lık mağlubiyet sonrası yollarını ayırdığı Thorsten Fink'in yerine teknik direktörlük görevine Nenad Bjelica'yı getirdi.

Daha önce Süper Lig'de Trabzonspor'u çalıştıran 55 yaşındaki Hırvat teknik adamla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Nuri Asan Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde Futbol Direktörü Fuat Çapa açıklamalarda bulundu.

FUAT ÇAPA: 'TEKNİK DİREKTÖRÜN BAŞARISINI PUAN ORTALAMASIYLA DEĞERLENDİRMİYORUZ'

Fuat Çapa Nenad Bjelica tercihlerini seçtiklerini şu sözlerle açıkladı:

“Thorsten Fink ile yollarımızın ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışına başladık. Oyuncu transferlerinde olduğu gibi teknik direktör seçiminde de kulübümüzün oyun anlayışına, stratejisine ve uzun vadeli hedeflerine uygun isimleri değerlendiriyoruz. Bu doğrultuda her zaman hazır bir teknik direktör listemiz bulunuyor. Nenad Bjelica da bu listede yer alan isimlerden biriydi.

Biz bir teknik direktörün başarısını yalnızca elde ettiği puan ortalamasıyla değerlendirmiyoruz. Görev yaptığı kulübe kattığı değer, oyuncuların bireysel gelişimine sağladığı katkı ve takımın oyun anlayışına kazandırdıkları da bizim için büyük önem taşıyor. Hocamızın Trabzonspor dönemindeki çalışmalarını da bu bakış açısıyla olumlu değerlendiriyoruz.

Genç, dinamik ve gelişime açık bir oyuncu grubuna sahibiz. Bu nedenle yalnızca sonuç odaklı değil, aynı zamanda hem oyunu hem de oyuncuyu geliştirebilecek bir teknik direktörle çalışmayı hedefledik. Nenad Bjelica’nın tecrübesi, futbol anlayışı ve genç oyuncularla çalışma konusundaki yaklaşımıyla kulübümüz için doğru bir tercih olduğuna inanıyoruz.

Hocamızın göreve başlamadan önce takımımızı detaylı şekilde analiz etmiş olması da bizim açımızdan oldukça değerli. Oyuncularımızın özelliklerine, becerilerine ve gelişim potansiyellerine hâkim olduğunu görmek, göreve ne kadar hazır olduğunun önemli bir göstergesi. Kendisine kulübümüze hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyorum.”

NENAD BJELICA: 'TÜRK FUTBOLUNU SEVİYORUM'

Sözlerine Fuat Çapa'ya teşekkür ederek başlayan Nenad Bjelica ise duygularını şu şekilde ifade etti:

“Öncelikle Futbol Direktörümüz Fuat Çapa’ya güzel sözleri için teşekkür ediyorum. Buraya geldiğimiz ilk andan itibaren son derece sıcak ve samimi bir şekilde karşılandık. Samsunspor gibi köklü bir kulübün parçası olmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyorum.

Kariyerim boyunca yaklaşık 10 farklı ülkede çalışma fırsatı buldum. Farklı liglerde, farklı futbol kültürlerinde ve zorlu süreçlerde önemli deneyimler kazandım. Görev yaptığım her kulüpte hedeflerimize ulaşmak için büyük bir özveriyle çalıştık.

Türkiye’yi, Türk insanını ve Türk futbolunu seviyorum. Bu ülkenin futbola olan tutkusu benim için her zaman çok özel olmuştur. Samsunspor’dan teklif aldığımda hiç tereddüt etmeden kabul ettim. Burada önemli bir potansiyel ve birlikte başarabileceğimiz çok şey olduğuna inanıyorum.

Göreve başlamadan önce takımımızı detaylı şekilde analiz ettim. Kadromuzda önemli bir kalite, yetenek ve gelişim potansiyeli bulunduğunu gördüm. Daha önce Dinamo Zagreb ve Lech Poznań’da genç oyuncularla çalışma ve onların gelişimine katkı sağlama fırsatım oldu. Genç futbolcularla çalışmayı, onların potansiyellerini ortaya çıkarmayı ve takıma kazandırmayı seviyorum.

Önümüzde önemli bir süreç var. Bu sürecin sorumluluğunun farkındayım ve bu mücadeleye hazırım.”