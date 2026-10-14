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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde Trabzonspor'a 3-0 yenildiği maçın ardından Thorsten Fink ile yollarını ayıran Samsunspor teknik direktörlük görevi için tanıdık bir isimle anlaşmaya vardı.

SAMSUNSPOR NENAD BJELICA'YI RESMEN DUYURDU

Karadeniz ekibi, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Nenad Bjelica'yı resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına varmıştır.

Nenad Bjelica ve ekibi, bugün özel uçakla Samsun'a gelecek olup sürece ilişkin gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır." denildi.

KAMUOYU DUYURUSU Kulübümüz, tecrübeli Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına varmıştır. Nenad Bjelica ve ekibi, bugün özel uçakla Samsun'a gelecek olup sürece ilişkin gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Samsunspor Futbol Kulübü — Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) October 14, 2026

NENAD BJELICA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Nenad Bjelica, 20 Ağustos 1971 tarihinde Hırvatistan'ın Osijek kentinde dünyaya geldi. 55 yaşındaki teknik adam, futbolculuk döneminde orta saha pozisyonunda görev yaptı.

Profesyonel kariyerine Osijek'te başlayan Bjelica, daha sonra Avrupa'nın farklı liglerinde forma giydi.

İspanya'da Albacete, Real Betis ve Las Palmas, Almanya'da Kaiserslautern, Avusturya'da ise Admira Wacker ve FC Kärnten takımlarında oynadı.

2000 yılında Hırvatistan'da yılın futbolcusu seçilen Bjelica, ülkesinin A Millî Takımı'nda 9 karşılaşmada görev yaptı. Deneyimli isim, 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da Hırvatistan kadrosunda yer aldı.

Aktif futbolculuk kariyerini 2008 yılında noktaladı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİNE AVUSTURYA'DA BAŞLADI

Bjelica, teknik direktörlük kariyerine 2007 yılında Avusturya temsilcisi FC Kärnten'de oyuncu-antrenör olarak başladı.

Ardından FC Lustenau ve Wolfsberger AC takımlarında görev yapan Hırvat çalıştırıcı, özellikle Wolfsberger'de elde ettiği başarılarla adını duyurdu.

Takımını Avusturya'nın en üst ligine taşıyan Bjelica, 2013 yılında Austria Wien'in başına geçti.

Austria Wien ile UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılma başarısı gösteren deneyimli teknik ada, daha sonra İtalya'nın Spezia ve Polonya'nın Lech Poznan takımlarını çalıştırdı. Ancak kariyerinin en başarılı dönemini ülkesinin köklü kulüplerinden Dinamo Zagreb'de yaşadı.

DINAMO ZAGREB'DE ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI

2018 yılında Dinamo Zagreb'in başına geçen Nenad Bjelica, Hırvatistan ekibiyle önemli başarılara imza attı.

İlk döneminde iki Hırvatistan Ligi şampiyonluğu, bir Hırvatistan Kupası ve bir Süper Kupa kazandı.

Bjelica yönetimindeki Dinamo Zagreb, 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselerek kulübün Avrupa kupalarındaki uzun süreli hasretine son verdi.

O sezon Fenerbahçe'nin de yer aldığı grubu lider tamamlayan Hırvat temsilcisi, son 16 turunda Benfica'ya elendi.

Dinamo Zagreb, bir sonraki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına katılırken İtalya temsilcisi Atalanta'yı 4-0 mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti.

Bjelica, 2020 yılında Dinamo Zagreb'den ayrıldıktan sonra Osijek'in başına geçti.

TRABZONSPOR KARİYERİ SADECE 6 AY SÜRDÜ

Nenad Bjelica'nın Türkiye'deki ilk teknik direktörlük deneyimi, Nisan 2023'te Trabzonspor ile başladı.

Bordo-mavili kulübün başına geçen Hırvat çalıştırıcı, Süper Lig'de takımını 16 karşılaşmada yönetti.

Trabzonspor, Bjelica yönetiminde özellikle iç sahada başarılı sonuçlar aldı. Bordo-mavililer, Hırvat teknik adamla evinde oynadığı 7 lig maçının 6'sını kazandı.

Buna karşın deplasman performansı beklentilerin altında kaldı. Trabzonspor, Bjelica yönetimindeki 9 deplasman maçının 7'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

Hırvat çalıştırıcının Trabzonspor macerası, 12 Ekim 2023 tarihinde sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesiyle sona erdi.

TRABZONSPOR'DAN SONRA UNION BERLIN VE DINAMO ZAGREB

Trabzonspor'dan ayrılmasının ardından Bjelica, 26 Kasım 2023 tarihinde Bundesliga temsilcisi Union Berlin'in teknik direktörlüğüne getirildi.

Alman ekibindeki görevi 6 Mayıs 2024'te sona eren deneyimli çalıştırıcı, Eylül 2024'te ikinci kez Dinamo Zagreb'in başına geçti. Ancak Hırvatistan temsilcisindeki ikinci dönemi uzun sürmedi.

Dinamo Zagreb, Aralık 2024'te Bjelica ile yollarını ayırarak takımın başına Fabio Cannavaro'yu getirdi.

Bjelica'nın Samsunspor anlaşmasından önce çalıştırdığı son takım Dinamo Zagreb oldu.

NENAD BJELICA'NIN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

2007-2009 FC Kärnten

2009 FC Lustenau

2010-2013 Wolfsberger AC

2013-2014 Austria Wien

2014-2015 Spezia

2016-2018 Lech Poznan

2018-2020 Dinamo Zagreb

2020-2022 Osijek

2023 Trabzonspor

2023-2024 Union Berlin

2024 Dinamo Zagreb

2026 Samsunspor (prensip anlaşması)

SAMSUNSPOR'DA NASIL BİR FUTBOL OYNATACAK?

Nenad Bjelica, teknik direktörlük kariyerinde disiplinli takım organizasyonu, yüksek tempo ve hızlı hücum geçişlerine önem veren bir isim olarak öne çıktı.

Hırvat çalıştırıcının sık tercih ettiği sistemlerden biri 4-2-3-1 dizilişi olarak öne çıkıyor.

Oyuncularından saha içinde sorumluluk almalarını isteyen Bjelica, özellikle savunma ve hücum arasındaki geçişlerin hızlı gerçekleştirilmesini hedefleyen bir oyun anlayışını benimsiyor.

Trabzonspor döneminde de zaman zaman bu sistemden yararlanan deneyimli teknik adamın Samsunspor'da nasıl bir kadro ve oyun düzeni oluşturacağı merak ediliyor.