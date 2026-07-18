Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon öncesi orta saha hattını Elliot Watt transferiyle güçlendirdi.

Karadeniz ekibi, 26 yaşındaki İskoç futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Samsunspor İskoç orta saha Elliot Watt'ı kadrosuna kattı - Resim : 1

WATT İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, kariyerinde Wolverhampton Wanderers, Salford City ve Motherwell FC formaları giyen Elliot Watt'ın Samsunspor kadrosuna katıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Futbolcumuza kırmızı-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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İSKOÇYA'DAN SÜPER LİG'E

Wolverhampton altyapısında yetişen Elliot Watt, kariyerinde İngiltere ve İskoçya'da forma giydikten Türkiye'ye geldi.

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