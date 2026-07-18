Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon öncesi orta saha hattını Elliot Watt transferiyle güçlendirdi.
Karadeniz ekibi, 26 yaşındaki İskoç futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
WATT İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Kulüpten yapılan açıklamada, kariyerinde Wolverhampton Wanderers, Salford City ve Motherwell FC formaları giyen Elliot Watt'ın Samsunspor kadrosuna katıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Futbolcumuza kırmızı-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
İSKOÇYA'DAN SÜPER LİG'E
Wolverhampton altyapısında yetişen Elliot Watt, kariyerinde İngiltere ve İskoçya'da forma giydikten Türkiye'ye geldi.