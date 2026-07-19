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Kaynak: AA

2026 FIFA Dünya Kupası finali öncesinde olumsuz hava koşulları İspanya ve Arjantin'in hazırlıklarını sekteye uğrattı.

ABD'nin New York kentinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle iki takım da antrenman programlarında değişikliğe gitmek zorunda kaldı.

İSPANYA'NIN ANTRENMANI İPTAL EDİLDİ

Yarın New York New Jersey Stadı'nda oynanacak final karşılaşmasına hazırlanan İspanya'nın TSİ 18.00'de başlaması planlanan sabah antrenmanı, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

ARJANTİN'İN İDMANI ERTELENDİ

Arjantin'in TSİ 17.00'de gerçekleştirmesi planlanan antrenman ise fırtına nedeniyle 2,5 saat ertelendikten sonra yapılabildi.

Öte yandan sağanak yağış devam ederken Arjantin'in çalışma yapacağı sahaya yıldırım düşmesi, final öncesinde endişe yaratan anlardan biri oldu.

İSPANYA-ARJANTİN MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanya ile Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde 20 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.