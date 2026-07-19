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Kaynak: İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde D-400 Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Türkler Mahallesi mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, İzzettin Y. yönetimindeki 07 NBA 15 plakalı otomobil, karayolunda karşıya geçmeye çalışan 54 yaşındaki Yaşar Gören'e çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Yaşar Gören, yapılan kontrollerde olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edilirken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.