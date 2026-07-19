Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Eskişehir'de baba ile oğlu arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 21 yaşındaki E.A., babası K.A.'yı kolundan bıçakla yaraladı.

Olay, saat 20.20 sıralarında Şeker Mahallesi 4552'nci Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Arbede sırasında E.A., eline aldığı bıçakla babasını kolundan yaraladı.

YARALI BABA HASTANEYE KALDIRILDI

Komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan K.A., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ, İKNA EDİLEREK TESLİM OLDU

Olayın ardından kendisini eve kilitleyen şüpheli E.A., polis ekiplerinin yürüttüğü ikna çalışmasının ardından kapıyı açarak teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için polis merkezine götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.