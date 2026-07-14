Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Samsunspor’da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bir süredir deneme antrenmanlarına çıkan Fildişi Sahilli genç futbolcu Cheick Tidiane Diabate, performansıyla teknik heyetin beğenisini kazandı.
FİNK’İN GÖZÜNE GİRDİ
Antrenmanlarda sergilediği fizik gücü, teknik kapasitesi ve hırslı oyunuyla öne çıkan Diabate, Teknik Direktör Thorsten Fink’ten tam not aldı. Genç oyuncunun performansı kısa sürede teknik ekibi etkiledi.
YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ
Fink’in olumlu raporunun ardından Samsunspor yönetimi vakit kaybetmeden resmi adımları attı. Diabate’nin lisans işlemleri tamamlandı ve Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) tescili yapıldı.
RESMEN KADRODA
Bu gelişmeyle birlikte genç futbolcu, yeni sezonda Samsunspor formasıyla sahaya çıkma hakkını elde etti.
TARAFTARLAR MERAKLA BEKLİYOR
Kırmızı-beyazlı taraftarlar, kulüpten yapılacak resmi açıklamayı ve Diabate’nin yeni sezonun ilk maç kadrosunda yer alıp almayacağını büyük bir merakla bekliyor.