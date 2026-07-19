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2026 FIFA Dünya Kupası finalinde bugün İspanya ile Arjantin kozlarını paylaşacak. New York New Jersey Stadı'nda oynanacak dev mücadelede gözler, iki takımın yıldız isimleri Lionel Messi ile Lamine Yamal'ın üzerinde olacak.

Barcelona altyapısından yetişen iki futbolcu, farklı jenerasyonların en önemli temsilcileri olarak Dünya Kupası'nın en büyük sahnesinde karşı karşıya gelecek.

MESSI TARİHE GEÇMEYE HAZIRLANIYOR

39 yaşındaki Lionel Messi, forma giymesi halinde Brezilyalı Cafu'nun ardından üç Dünya Kupası finalinde oynayan tarihteki ikinci futbolcu olacak.

Arjantinli yıldızın gol atması halinde ise Vava, Pele, Paul Breitner, Zinedine Zidane ve Kylian Mbappe'nin ardından iki farklı Dünya Kupası finalinde gol atan altıncı oyuncu olarak tarihe geçecek.

Turnuvada 8 gol kaydeden Messi, Altın Ayakkabı yarışında Mbappe ile zirveyi paylaşırken, Dünya Kupası kariyerinde ise 21 gol ve 12 asistle toplam 33 gole doğrudan katkı vererek bu alandaki rekorunu sürdürüyor.

YAMAL İLK FİNALİNDE SAHNE ALACAK

19 yaşındaki Lamine Yamal ise kariyerindeki ilk Dünya Kupası finaline çıkacak.

İspanyol yıldız, turnuvada yaptığı 30 başarılı dripling ile bu alanda zirvede yer alırken; Mbappe (24), Vinicius Junior (23), Messi (22) ve Jeremy Doku (21) genç futbolcuyu takip ediyor.

Sakatlığını atlatarak turnuvaya katılan Yamal, Dünya Kupası tarihinde yedi maça çıkan en genç üçüncü futbolcu olmayı da başardı.

REKORLARIN GECESİ OLABİLİR

Messi'nin ceza sahası dışından attığı iki golle katkı verdiği Arjantin, bu turnuvada uzaktan toplam beş gol bulurken, yıldız futbolcu Dünya Kupası kariyerinde ceza sahası dışından attığı yedi golle Brezilya efsanesi Rivelino'yu geride bıraktı.

Şampiyonluk kupasının yanı sıra bireysel rekorların da sahne alacağı finalde, futbolseverler Messi'nin tecrübesi ile Yamal'ın gençliğinin mücadelesine tanıklık edecek.