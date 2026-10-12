Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan Samsunspor, teknik direktör Thorsten Fink ile yollarını ayırdı.
Fanatik'in haberine göre ligde geride kalan 7 haftada yalnızca 4 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör arayışlarına başlayarak adaylarını belirledi.
TEDESCO'YA SÖZLÜ TEKLİF
Fanatik muhabiri Samet Çayır'ın aktardığı bilgiye göre Samsunspor, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Domenico Tedesco'ya haber gönderdi.
Karadeniz temsilcisinin Alman teknik adama sözlü teklifte bulunduğu belirtildi. Ancak Tedesco, Samsunspor'un teklifine teşekkür ederek olumsuz yanıt verdi.
18 Ekim'de Kasımpaşa'ya konuk olacak Samsunspor'da yeni teknik direktör arayışları devam ediyor.
FENERBAHÇE'DE 45 MAÇA ÇIKTI
Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin başında toplam 45 resmi karşılaşmaya çıktı. Alman teknik adam bu maçlarda 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.
Sarı-lacivertli takımda maç başına 2 puan ortalaması yakalayan Tedesco, Fenerbahçe'nin başında Süper Kupa sevinci de yaşadı.