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Kaynak: Haber Merkezi

Konyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Başakşehir FK karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Adil Demirbağ'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

ÖN ÇAPRAZ BAĞINDA YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, Adil Demirbağ'ın muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiği duyuruldu.

Konyaspor Kulüp Doktoru Oğuzcan Gökçay tarafından yapılan açıklamada, futbolcunun tedavi sürecinin sağlık ekibi tarafından planlandığı ve gelişmelerin ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.