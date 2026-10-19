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Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig'de sezona ilk 2 haftada topladığı 4 puanla başlayan Samsunspor, ardından çıktığı 6 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi böylece kulüp tarihindeki en uzun mağlubiyet serisini bir kez daha egale etti.

Kırmızı-beyazlılar, Thorsten Fink yönetiminde sırasıyla Fenerbahçe'ye 2-0, Kocaelispor'a 1-0, Çorum FK'ya 5-1, Erzurumspor'a 1-0 ve Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu.

Fink'in ardından göreve getirilen Nenad Bjelica da ilk maçında galibiyetle tanışamadı. Samsunspor, Kasımpaşa karşısından 4-1'lik mağlubiyetle ayrılarak yenilgi serisini 6 maça çıkardı.

AMED MAÇINDA KAYBEDERSE REKOR KIRACAK

Samsunspor, ligin 9. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek. Karadeniz temsilcisi bu karşılaşmayı da kaybederse üst üste 7. yenilgisini alarak kulüp tarihinin en uzun mağlubiyet serisini yaşayacak.

Samsunspor daha önce 1998, 2006 ve 2023 yıllarında üst üste 6 maç kaybetmişti.

Amed Sportif Faaliyetler 8 haftada topladığı 17 puanla lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada bulunurken, Samsunspor 4 puanla 17. sırada yer alıyor.

Bjelica yönetiminde taraftarı önündeki ilk maçına çıkacak Samsunspor, Amed karşısında kazanarak hem 6 maçlık mağlubiyet serisini bitirmeyi hem de yeni teknik direktörüyle ilk galibiyetini almayı hedefliyor.