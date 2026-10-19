UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya karşı deplasmanda 6-0'lık farklı bir yenilgi alan Fenerbahçe üçüncü hafta karşılaşmasında Çekya ekibi Slavia Prag'ı ağırlayacak.

Lig aşamasında 1 puanı bulunan sarı lacivertliler yarın saat 19.45'te oynanacak zorlu mücadelede ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Slavia Prag maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal hem maç planı hem de takımdaki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

İSMAİL KARTAL: 'ROTASYON OLABİLİR'

Deneyimli teknik adam maçla ilgili şunları söyledi:

"Çok fazla antrenman yapma şansımız olmadı. Küçük bir ter idmanı yapabildik. Rakip analiziyle hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Çok yüksek tempolu ve sahanın her yerinde adam adama oynayabilen, sert baskı yapan bir takımla karşı karşıya geleceğiz. Nasıl oynarlarsa oynasınlar, bugün yapacağımız toplantıya göre, bir takım ortaya süreceğiz. Yarınki Slavia maçına en iyi şekilde çıkacağız. Taraftarımızın da desteğiyle kazanmak istiyoruz. Maç maç bakıyoruz ve düşünüyoruz. Rotasyon olabilir. Bu akşam karar vereceğiz. Çünkü dün de antrenman yapamadık. Bazı oyuncuların son durumuna bakacağız. Antrenmandaki durumları gözlemleyeceğiz. Oyuncuların da kararı burada etkili olacak. Arka planda ikinci, üçüncü oyuncularımız da hazır."

Aston Villa maçından gerekli dersleri çıkardıklarını ifade eden Kartal, Aston Villa maçı kötü bir maçtı bizim için. Skor olarak Fenerbahçe camiasının ve benim kabul edebileceğim bir skor değil. Eksiklerimiz de vardı fakat bundan ders çıkartık ve iyi bir reaksiyon vardık. Yarınki maçta da yine reaksiyon vereceğiz." dedi.

'GREENWOOD YARIN FARKLI BİR GÖREVDE OLABİLİR'

Son haftalarda form düşüklüğüyle dikkat çeken İngiliz yıldız Mason Greenwood hakkında da konuşan İsmail Kartal, "Mason Greenwood hücumsal anlamda çok yaratıcı, üretken kaliteli bir oyuncu savunma anlamında bazı eksikleri olabilir. Giderebilmemiz için kendisiyle konuşuyoruz. Elinden geldiği kadar yapmaya çalışıyor. Belki bazı maçlarda yapamıyor, olabilir. Bizim ondan beklentimiz hücumsal anlamda becerisini ortaya koyması. Onun geriye gelemediği yerlerde diğer arkadaşlarının onu tolere etmesi için farklı planlarımız var. Mesela yarın farklı bir görevde oynayabilir." ifadelerini kullandı.

'KANTE SAĞLIKLI OLDUĞU SÜRECE OYNAYACAK'

Takımın yıldız oyuncuları Asensio ve Kante'nin son durumunu aktaran tecrübeli çalıştırıcı, "Asensio çok değerli bir oyuncu. Kante de öyle. Hem Kante hem Asensio da dizin arkasında ağrısı vardı. Kante, kendini iyi hissetmediğini söyledi. Kante'nin hala bir ağrısı var fakat bizim için fedakarlıkta bulunuyor ve karakter koyuyor. Yarınki maçta da sağlıklı olduğu sürece oynayacak. Her maçta, her antrenmanda makina gibi, pozitif, çok gülen bir çocuk." dedi.