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Kaynak: İHA

Samsun’un uluslararası spor organizasyonlarında önemli bir merkez haline gelmesi amacıyla düzenlenen Uluslararası Samsun Bisiklet Turu’nun üçüncüsü başladı.

Organizasyonun ilk etabında beş kıtadan 23 ülkeden toplam 107 olimpik sporcu mücadele ediyor. Sporcuların 20’sini milli sporcular oluşturuyor.

Yarışın startı saat 10.00’da Samsun Doğupark’ta verildi. Sporcuların yarış temposuna bağlı olarak yaklaşık saat 14.30’da yine Doğupark’taki finiş noktasına ulaşması bekleniyor.

SPORCULAR 169,8 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRECEK

Turun ilk etabı 169,8 kilometrelik zorlu parkurdan oluşuyor.

Samsun şehir merkezinden başlayan güzergah Atakum, 19 Mayıs ve Bafra üzerinden devam ediyor. Sporcular daha sonra Seddülbahir Yolu, Bafra Organize Sanayi Bölgesi, Batık Minare, Boğazkaya, Düzköy, Yeniköy, Asar, Kolay, Burunca, Dedeli ve Yağmurca güzergahlarından geçecek.

Bafra çevresindeki bölümün ardından yeniden Bafra, 19 Mayıs ve Atakum güzergahını takip edecek sporcular, Samsun Doğupark’taki finiş çizgisinde etabı tamamlayacak.

Parkur boyunca Samsun’un şehir dokusu, Karadeniz sahili, Kızılırmak havzası ve ilçelerin farklı coğrafi özellikleri sporculara tanıtılacak.

Etapta 49,6 ve 114,1. kilometrelerde iki sprint primi için de mücadele yaşanacak.

TAKIM STRATEJİLERİ VE FİNİŞ MÜCADELESİ ÖNE ÇIKACAK

Uzun mesafesi ve güzergah üzerindeki yön değişiklikleri nedeniyle yarışta dayanıklılık ve takım stratejilerinin belirleyici olması bekleniyor.

Özellikle Samsun’a dönüş bölümünde takımların finiş hazırlıkları ve son kilometrelerdeki pozisyon mücadelesinin etap sonucunda etkili olması öngörülüyor.

“DÜNYA ÇAPINDA SES GETİREN BİR ORGANİZASYON”

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, açılışta yaptığı konuşmada organizasyonun önemine dikkat çekti.

Samsun’un spor organizasyonları açısından önemli bir merkez olduğunu belirten Dereci, “Spor organizasyonları açısından önemli bir merkez olan Samsun’umuzda yeni bir organizasyona daha imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük bir organizasyon, dünya çapında ses getiren bir organizasyon. Üçüncüsünü icra ediyoruz.” dedi.

Dereci, beş kıtadan 23 ülkeden sporcuların Samsun’a geldiğini belirterek, “20’si bizim milli sporcularımız olmak üzere 107 sporcumuz, hepsi olimpik sporcular olarak Samsun’da yarışmaya geldiler.” ifadelerini kullandı.

SAMSUN’UN SPOR TURİZMİNE KATKI SAĞLAYACAK

Uluslararası Samsun Bisiklet Turu’nun açılışına Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da katıldı.

Organizasyon kapsamında farklı ülkelerden gelen sporcular hem zorlu yarışta mücadele edecek hem de Samsun’un tarihi, doğal ve kültürel değerlerini görme fırsatı bulacak.

Samsun’da bisiklet organizasyonlarının artarak devam etmesini istediklerini belirten Dereci, organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Uluslararası Samsun Bisiklet Turu’nun, kentin spor turizmi ve uluslararası spor organizasyonlarındaki marka değerine katkı sağlaması hedefleniyor.