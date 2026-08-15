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Kaynak: AA

Ordu Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Türkiye Bisiklet Federasyonunun koordinasyonuyla düzenlenen yarışın startı, Altınordu ilçesindeki Durugöl Kurtuluş Tabiat Parkı’nda verildi. Yarışın başlangıcını Vali Muammer Erol yaptı.

Yurt içinden ve dışından katılan 96 sporcu, 95,7 kilometrelik​​​​​​​ zorlu güzergahı tamamlayıp Mesudiye ilçesindeki Keyfalan Yaylası'na ulaşacak.

Öte yandan sporcuların güzergahında polis ve jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonun kentte yapılmasından mutlu olduklarını belirterek "Bölgemiz için çok özel bir gün yaşıyoruz. Bu yarış sayesinde Ordu'yu dünyaya tanıtıyoruz." dedi.

Yarışın iki etap halinde düzenlendiğini aktaran Güler, "Bugün sporcular Mesudiye ilçesindeki Keyfalan Yaylası'na kadar gidecekler. Yarın ise sporcularımız Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylası'na pedal çevirecek. Ordu sınırlarını aştı. Uluslararası anlamda da yarışlara ev sahipliği yapıyoruz. Bizim amacımız bu gibi yarışlar sayesinde bütün dünyanın Ordu'nun güzelliklerini görmesi." şeklinde konuştu.