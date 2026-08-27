Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

İstanbul'un gözde semtlerinden Bebek'te kanlı bir olay yaşandı. 20 Kasım 1991-25 Haziran 1993 tarihleri arasında Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yürüten ve Trabzonspor'un da eski Başkanı olan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu Soner Yılmaz, evinde silahlı saldırıya uğradı.

Taka Gazetesi'nin haberine göre, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda İstanbul'un Bebek semtindeki evinde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısı sonucunda bacaklarından vurulan Yılmaz, saldırının ardından Yeşilköy'de bulunan bir özel hastaneye götürülerek acil olarak ameliyata alındı.

Bacaklarına 3 kurşun isabet eden Yılmaz'ın ameliyatının başarıyla tamamlandığı ve sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü, saldırının ardından olaya ilişkin soruşturma başlattı.

MEHMET ALİ YILMAZ KİMDİR?

Yılmaz, 21 Ekim 1948 yılında Of'ta dünyaya geldi. İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesini bitirdi.

Antalya'da Zigana Tatil Köyü, Tek-Art Holding ve Yılmaz Yayınları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Trabzonspor Kulübü Başkanlığı, XIX. Dönem Trabzon Milletvekilliği ile Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmıştır. Evli ve beş çocuk babasıdır.

Bakanlığı döneminde Türkiye Futbol Federasyonu'nda havuz sistemini düzenledi. Medya alanında da yatırımları vardır. İnternet üzerinden yayın yapan "TVem" kanalı, Trabzon'da eskiden yayın yapan Zigana TV ve Zigana FM, Karadeniz, Türk Sesi gibi medya kuruluşları kendisine aitti.

Mehmet Ali Yılmaz, 24 Nisan 2024 tarihinde hayatını kaybetti.