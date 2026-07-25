Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Samsun'da biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik yürütülen denetimlerde, 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerini ihlal eden bir şahsa, kanunun öngördüğü üst sınır olan 699 bin 245 TL tutarında idari para cezası uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ceza işlemi, koruma altındaki doğal değerlerin muhafazasına verilen önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye genelinde ender rastlanan ve yok olma tehdidi altında bulunan flora ile fauna unsurlarının korunması temel ilke olarak benimseniyor. Bu doğrultuda Samsun ekosisteminde yer alan bitkilerden salep, göl soğanı, kum zambağı ve Samsun lohusaotu (Aristolochia Samsunensis) ile telli turna, su samuru, şah kartal, Anadolu dağ turnası, porsuk ve alaca sansar gibi hayvan türlerinin doğal yaşam alanlarında sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Salep, göl soğanı ve kum zambağı gibi kitle imha veya izinsiz söküm riski taşıyan bitkilerin doğadan toplanması kesin olarak yasaklanmış durumda. Bu kuralı ihlal edenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesinin (k) bendi uyarınca cezai işlem yürütülüyor.

Aynı kanunun 9. maddesindeki biyolojik çeşitliliği tahrip etmeme, sulak alan koruma esaslarına uyma ve belirtilen yasaklara riayet etme yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, 2026 yılı güncel tarifesine göre 699 bin 245 TL para cezasıyla karşılaşıyor.

Yaban hayvanlarına yönelik ihlaller ise 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde değerlendiriliyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Merkez Av Komisyonu Kararları uyarınca, 2026-2027 av sezonu için belirlenen koruma tazminatı bedelleri şu şekilde:

Su Samuru: 130.000 TL

Anadolu Dağ Turnası: 95.000 TL

Porsuk: 5.000 TL

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 2026 yılının ilk 6 aylık döneminde 1 kişiye 699 bin 245 TL yaptırım uygulandı. Geçtiğimiz yıl kent genelinde bu kapsamda herhangi bir ceza kesilmezken, 2024 yılında 7 kişiye toplam 2 milyon 424 bin TL idari para cezası verilmişti.

Cezai yaptırımların yanı sıra bilinçlendirme faaliyetlerine de ağırlık veren ekipler, yılın ilk yarısında Samsun'da düzenlenen 11 ayrı programda 422 öğrenciye tabiat eğitimi vererek doğa sevgisi ve çevre bilinci kazandırdı.