Samsun Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamada, şüphe üzerine bir kamyonet durduruldu. İ.K. (51) idaresindeki araçta yapılan aramada 50 bin adet dolu makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.