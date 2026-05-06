İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri Bornova’da bir depoyu takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi.

Depoda yapılan detaylı aramalarda, piyasaya sürülmeye hazır halde bulunan 1 milyon 850 bin adet dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 70 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

SON 5 YILIN REKORU KIRILDI

Emniyet yetkilileri, ele geçirilen bu miktarın İzmir’de son 5 yıl içerisinde yapılan operasyonlar arasında "tek seferde yakalanan en yüksek miktar" olduğunu belirtti. Dev operasyonla birlikte kaçakçılık şebekesine büyük bir darbe indirilmiş oldu.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı cezaevine gönderilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.