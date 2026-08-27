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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşamasının 36 takımı belli oldu.

Play-off turundaki son rövanş karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından Fenerbahçe, AEK, Viking ve Slovan Bratislava da rakiplerini saf dışı bırakarak Devler Ligi biletini aldı.

Fenerbahçe, Kadıköy'de 1-1 berabere kaldığı Olimpik Lyon'u Fransa'daki rövanşta 2-1 mağlup ederek 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini sona erdirdi.

Sarı-lacivertliler böylece Süper Lig şampiyonu olarak turnuvaya doğrudan katılan Galatasaray'ın ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci Türk temsilcisi oldu. Türkiye, 18 sezon sonra turnuvanın ana aşamasında iki takımla temsil edilecek.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY AYNI TORBADA

Lig aşamasına katılacak 36 takım, UEFA kulüp katsayıları doğrultusunda dokuzar takımdan oluşan 4 torbaya ayrıldı. İki Türk temsilcisi Fenerbahçe ve Galatasaray, 3. torbada yer aldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TORBALAR BELLİ OLDU

1. Torba: PSG, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid

2. Torba: Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV

3. Torba: Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Fenerbahçe

4. Torba: Slavia Prag, Stuttgart, LASK Linz, Como, Lens, Sabah FK, AEK, Viking, Slovan Bratislava

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi bugün Monaco'da gerçekleştirilecek. Kura TSİ 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

TAKIMLAR HER TORBADAN 2'ŞER TAKIMLA EŞLEŞECEK

Yeni format gereği her takım 8 farklı rakiple karşılaşacak. Takımlar her torbadan ikişer rakiple eşleşirken bu karşılaşmaların dördünü kendi sahasında, dördünü ise deplasmanda oynayacak.

GALATASARAY İLE FENERBAHÇE EŞLEŞEBİLİR Mİ?

Aynı ülkenin takımları lig aşamasında birbirleriyle eşleşemeyecek. Bu nedenle Fenerbahçe ile Galatasaray lig aşamasında karşı karşıya gelemeyecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ LİG AŞAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta karşılaşmaları 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak. Sekiz haftalık lig aşaması 27 Ocak 2027'de tamamlanacak.

Lig aşamasını ilk 8 sırada bitiren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. sıralar arasındaki ekipler play-off oynayacak. İlk 24'ün dışında kalan 12 takım ise Avrupa'ya veda edecek.