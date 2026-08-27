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Kaynak: DHA

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki kardeş arasında başlayan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet Azboy (27), yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Çınar ilçesi Yeni Mahalle Bahçeşehir Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki kardeş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın büyümesiyle başlayan bıçaklı kavgada Mehmet Azboy ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Mehmet Azboy, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Azboy’un cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması amacıyla polis ekiplerinin çalışması başlatıldı.