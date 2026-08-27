Herkes buraya akın ediyor... 40 bin nüfus 400 bine çıktı

Yalova'nın 5 mahalleden oluşan 40 bin nüfuslu ilçesi Çınarcık, denizi, kumu, gece eğlencesi ve İstanbul ile Bursa gibi büyük şehirlere yakınlığı sayesinde yaz aylarında tatilcilerin ilgisini çekiyor. Geçen yaz yaklaşık 500 bin tatilciyi ağırlayan ilçe, bu sezon ise 400 bin kişiyi misafir ediyor. Konaklama tesislerindeki doluluk oranı da yüzde 90'ı aştı.

Başta İstanbul ve Bursa olmak üzere çevre illerden gelen tatilcilerin tercih ettiği Çınarcık'ın sahillerinde yoğunluk yaşanıyor.