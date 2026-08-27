Yalova'nın 40 bin nüfuslu ilçesi Çınarcık, yaz aylarında tatilcilerin gözde adresleri arasında yer alıyor. Yaz sezonunda yaklaşık 400 bin kişiyi ağırlayan ilçede, konaklama tesislerindeki doluluk oranı yüzde 90'ı geçti.
Herkes buraya akın ediyor... 40 bin nüfus 400 bine çıktı
Yaz aylarında nüfusu adeta katlanan Çınarcık’ta hareketlilik zirveye çıktı. Sahiller dolarken konaklama tesislerindeki oran da dikkat çekici seviyelere ulaştı.Kaynak: DHA
Yalova'nın 5 mahalleden oluşan 40 bin nüfuslu ilçesi Çınarcık, denizi, kumu, gece eğlencesi ve İstanbul ile Bursa gibi büyük şehirlere yakınlığı sayesinde yaz aylarında tatilcilerin ilgisini çekiyor. Geçen yaz yaklaşık 500 bin tatilciyi ağırlayan ilçe, bu sezon ise 400 bin kişiyi misafir ediyor. Konaklama tesislerindeki doluluk oranı da yüzde 90'ı aştı.
Başta İstanbul ve Bursa olmak üzere çevre illerden gelen tatilcilerin tercih ettiği Çınarcık'ın sahillerinde yoğunluk yaşanıyor.
NÜFUS 10 KATINA ÇIKIYOR
Tatilcilerin bir bölümü otel, pansiyon ve yazlıklarında konaklarken, çok sayıda ziyaretçi günübirlik tatili tercih ediyor.
Sabah saatlerinde Çınarcık'a gelen günübirlik tatilciler, gün boyunca sahil ve plajlarda zaman geçirdikten sonra akşam saatlerinde ilçeden ayrılıyor.
Özellikle hafta sonlarında oluşan yoğunluk nedeniyle Çınarcık'ın nüfusu yaz sezonunda 10 katına yükseliyor. Restoran, kafe, market ve sahil işletmeleri başta olmak üzere birçok işletmede yaşanan hareketlilik, ilçe ekonomisine de katkı sağlıyor.
'KIŞIN DA BEKLİYORUZ'
Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, "Çınarcık, çok güzel bir yaz sezonu geçiriyor. İlçe genelindeki mevcut nüfusumuz 40 bin civarında. İlçe merkezindeki nüfusumuz 21 bine yakın. Okulların kapanmasıyla birlikte Çınarcık'ta nüfus sayımız artışa geçti. Özellikle İstanbul'un karşısında olmamız nedeniyle çevre illerden gelen tatilci vatandaşlarımız burada çok güzel zaman geçiriyor. Çınarcık ilçemize bağlı Teşvikiye, Esenköy, Koru beldelerimizde de bu yoğunluk devam ediyor. Özellikle totalde baktığımızda sezon boyunca hafta içi 250 bin civarında kişiyi barındırıyoruz.
Hafta sonlarında çok yoğun bir kalabalıkla karşı karşıya geliyoruz. Bu rakam hafta sonunu da dahil ettiğimizde 400 bine ulaşıyor. Tatilcilerimiz, ilçe ekonomisine katkı sağlıyorlar. Türkiye'nin her tarafından vatandaşımızı Çınarcık'a bekliyoruz. Sadece yaz değil, kışın da bekliyoruz. Çünkü burada kış tatili de çok keyifli oluyor" dedi.
'VATANDAŞ ARTIK HESAPLI TATİLİ TERCİH EDİYOR'
Kurt, ilçedeki otellerin doluluk oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu ifade etti.
Kurt, "Geçen seneye nazaran özellikle gözle görülen bir şey var. Hafta sonları ciddi anlamda geçen seneye göre yüzde 10 civarında artışımız oluyor. Hafta içinde geçen seneyi yakalamaya çalışıyoruz. Vatandaşlar artık hesaplı tatili tercih ediyor. Biz de bu hesaplı tatili yaşatan yerlerdeniz. Otellerdeki doluluk oranı normal şartlarda yıl itibarıyla bakarsak, yüzde 70 civarında oranımız var. Çınarcık'ta ve beldelerimizde bulunan otellerde hafta sonlarında doluluk oranı yüzde 90'ın üzerinde hafta içinde bu oran yüzde 60-70 seviyesine düşüyor" diye konuştu.