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Fenerbahçe'nin 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasreti Fransa'da sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kadıköy'de 1-1 berabere kaldığı Olimpik Lyon'a rövanşta konuk olan sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 mağlup ederek toplamda 3-2'lik skorla saf dışı bıraktı ve Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükseldi.

FENERBAHÇE FRANSA'DA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Groupama Stadyumu'ndaki dev karşılaşmaya kontrollü başlayan Fenerbahçe, kısa sürede oyundaki ağırlığını hissettirdi.



Sarı-lacivertliler aradığı golü Vedat Muriqi ile bulurken, çok geçmeden Archie Brown sahneye çıktı. Peş peşe gelen gollerle temsilcimiz, maçta momentumu arkasına aldı.

LYON GERİ DÖNMEYE ÇALIŞTI

Fransız temsilcisi Malick Fofana'nın golüyle farkı bire indirerek yeniden umutlandı. Lyon'un hemen ardından Openda ile bulduğu gol ise ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Fenerbahçe'nin savunma direncini sınayan Lyon bir kez daha ağları havalandırmasına rağmen bu gol de VAR incelemesinin ardından pozisyonun başlangıcındaki faul nedeniyle iptal edildi.

Sarı-lacivertliler kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyarak Fransa'daki tarihi geceden zaferle ayrıldı.

EDERSON KALESİNDE DEVLEŞTİ

Fenerbahçe'nin turu getiren performansında Ederson da önemli rol oynadı. Brezilyalı file bekçisi özellikle Lyon'un baskıyı artırdığı bölümlerde yaptığı kritik kurtarışlarla takımını ayakta tuttu.

Sarı-lacivertliler, rakibinin geri dönüş çabalarına direnerek yıllardır beklediği Şampiyonlar Ligi biletini Fransa'da aldı.

18 YILLIK ŞAMPİYONLAR LİGİ HASRETİ SONA ERDİ

Fenerbahçe böylece 2008-2009 sezonundan bu yana ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.



LYON-FENERBAHÇE İLK 11'LER

Lyon: Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Abner Vinicius, Morton, Tesmann, Tolisso, Nuamah, Fofana, Openda.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown, Kante, Guendouzi, Talisca, Oğuz Aydın, Greenwood, Vedat.

LYON 1-2 FENERBAHÇE (2-3) | ÖNEMLİ ANLAR

1' Maurizio Mariani'nin ilk düdüğüyle Lyon-Fenerbahçe maçı başladı.

FOFANA'NIN ŞUTUNDA EDERSON BAŞARILI

8' Malick Fofana ceza sahası dışından sert bir şutla kaleyi yokladı. Ederson köşeye giden topu kornere çeldi.

FENERBAHÇE BROWN İLE GOLE YAKLAŞTI

19' Oğuz Aydın'ın pasında hücuma destek veren Archie Brown ceza sahası içinde çaprazda topla buluştu. Yakın mesafeden sert şutunda Greif topu kornere çeldi.

Oğuz Aydın’ın olimpiyat golü denemesi direğe takıldı! 😮 pic.twitter.com/FtytDj4LsU — TRT Spor (@trtspor) August 26, 2026

OĞUZ AYDIN AZ KALSIN KORNERDEN GOL ATIYORDU

20' Oğuz Aydın'ın kornerden kaleye doğru gönderdiği top direkten döndü.

GOOOLLL! Vedat Muriç! Temsilcimiz Fenerbahçe, Lyon deplasmanında 1-0 önde! ⚽️ pic.twitter.com/wpnDb8kmO4 — TRT Spor (@trtspor) August 26, 2026

GOL! FENERBAHÇE VEDAT MURIQI İLE ÖNE GEÇTİ

24' Fenerbahçe Vedat Muriqi kafa vuruşunda kaleciden seken topu kale önünde tamamladı. Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

GOOOLLL! Archie Brown! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolunda deplasmanda farkı 2’ye çıkardı! ⚽️ pic.twitter.com/2PBXaQ003c — TRT Spor (@trtspor) August 26, 2026

GOL! FENERBAHÇE ARCHIE BROWN İLE FARKI İKİYE ÇIKARDI

28' Archie Brown kornerden arka direğe gelen ortaya yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı.

LYON ATAĞINDA TOP DİREKTEN DÖNDÜ

35' Niles'ın kafa vuruşunda Vedat'ın kafasından seken top direkten geri geldi.

EDERSON HATA YAPMADI

41' Morton'ın uzaktan sert şutunda Ederson harika bir refleksle topu çelerek gole izin vermedi.

İLK YARI SONUCU: LYON 0-1 FENERBAHÇE

Lyon savunmasındaki elle oynama pozisyonunda hakem devam kararı verdi. pic.twitter.com/ZjHW3mpAB0 — TRT Spor (@trtspor) August 26, 2026

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

46' Fenerbahçe ikinci yarıya da baskılı başladı. Ceza sahası içerisinde Vedat Muriqi ile ikili mücadeleye giren Niakhate'nin eline çarpan top sonrası gözler İtalyan hakem Maurizio Mariani'ye çevrildi. Mariani VAR'ı dinledikten sonra devam kararı verdi.

FENERBAHÇE KONTRADAN GOLE YAKLAŞTI

55' Fenerbahçe'nin hızlı atağında Guendouzi'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Oğuz Aydın istediği gibi vuramadı. Top üstten auta gitti.

GUENDOUZI CEZA SAHASI DIŞINDAN ŞANSINI DENEDİ

57' Oğuz ceza sahası içerisine topla birlikte girdikten sonra ceza sahası dışındaki Guendouzi'yi gördü. Guendouzi'nin sert şutunda top Greif'ta kaldı.

Malick Fofana’nın golüyle Lyon farkı 1’e indirdi. pic.twitter.com/cv1PtVAOp2 — TRT Spor (@trtspor) August 26, 2026

LYON GOLÜ BULDU

61' Lyon Fofana'nın golüyle farkı bire indirdi.

OPENDA'NIN GOLÜNDE OFSAYT KARARI

64' Lyon golden sonra Openda ile bir kez daha ağları havalandırdı. Neyse ki yardımcının bayrağı pozisyon ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

GUENDOUZI'DEN AKIL DOLU ŞUT

68' Guendouzi ceza sahasının sol çaprazından akıllı bir vuruşla kaleyi düşündü. Top direğin dibinden dışarı gitti.

LYON'UN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

75' Fofana'nın şutunda Ederson harika bir kurtarışla topu çeldi. Devam eden pozisyonda Lyon Kaïl Boudache ile golü buldu. Archie Brown yerde kalırken Mariani VAR tavsiyesiyle pozisyonu izledi. İtalyan hakem faul kararı verdi.

GUENDOUZI'NİN ŞUTUNDA GREIF TOPU ÇELDİ

81' Guendouzi'nin şutunda savunmadan seken top yön değiştirdi. Ancak Greif son anda topu çeldi.

LYON ÇOK TEHLİKELİ GELDİ

90' Lyon'un tehlikeli atağında Kail Boudache ceza sahası içerisinde boş pozisyonda topla buluştu. Şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.