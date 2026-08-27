OLAYLAR

1689 - Rusya Çarlığı ile Çin'deki Çing Hanedanı arasında Nerçinsk Antlaşması imzalandı.

1783 - Montgolfier Kardeşler, hidrojen gazıyla doldurdukları ilk balonu uçurdular.

1859 - Dünyanın ilk petrol kuyusu, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde açıldı.

1892 - New York Metropolitan opera binası yandı.

1896 - Dünya tarihinin en kısa (40 dakika) süren savaşı olan İngiliz-Zanzibar Savaşı gerçekleşti.

1908 - Hicaz Demiryolu hizmete girdi. İstanbul'dan Medine'ye ilk tren kalktı.

1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Ordusu, Yunan işgali altında bulunan Afyon'u geri aldı.

1927 - Mustafa Kemal Paşa'ya suikast hazırlamak üzere Sisam'dan Anadolu'ya geçen Kuşçubaşı Eşref'in kardeşi, Kuşçubaşı Hacı Sami Bey ölü, arkadaşları ise yaralı olarak ele geçirildi.

1928 - Paris'te, 15 ülkenin katılımıyla Kellogg-Briand Paktı imzalandı.

1945 - Vârisleri, Sultan II. Abdülhamit'in miras davasını kazandı. II. Abdülhamit'in mirası 400 milyon dolardı.

1947 - Cezayir, Fransa'dan bağımsızlığını istedi.

1950 - BBC kanalı, ilk deniz aşırı yayınını Fransa'ya yaptı.

1958 - İlk stereo plaklar piyasaya çıktı.

1964 - Türkiye'deki ilk ABD aleyhtarı gösteri, ABD'nin Kıbrıs konusundaki tutumu nedeniyle Ankara'da yapıldı.

1978 - Birmanya Hava Yolları'na ait bir uçak havada infilak etti, içindeki 14 kişi öldü.

1979 - Hindistan'ın son Genel Valisi Lord Louis Mountbatten, İrlanda açıklarında demirli bulunan yatına, IRA (İrlanda Cumhuriyet Ordusu) tarafından yerleştirilen bombanın patlamasıyla öldü.

1991 - Moldova, Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan etti.

1994 - 171 kişiyle iniş yapan THY uçağı, pistten savrulup Florya yolunu geçti, tren raylarına bir metre kala kayaya çarparak durdu.

2002 - Tokyo'da bir mahkeme ilk kez, Japonya'nın II. Dünya Savaşı sırasında ve öncesinde biyolojik silah kullandığını kabul ederken, 180 Çinli'nin, biyolojik silah programının kurbanı oldukları gerekçesiyle istedikleri tazminat talebini reddetti.

2003 - Mars'ın Dünya'ya en yakın geçişi 60 bin yıl aradan sonra gerçekleşti.

2007- Yunanistan'daki orman yangınları ülkenin 3'te birinin bulunduğu Mora Yarımadası'nın 3'te 2'sini vurdu. 62 kişinin hayatını kaybetmesi ve yangının kontrol altına alınamamasıyla olağanüstü hâl ilan edildi.

DOĞUMLAR

865 - Râzî, Fars simyacı, kimyager, hekim ve filozof (ö. 925)

1407 - Ashikaga Yoshikazu, Ashikaga şogunluğunun beşinci şogunu (ö. 1425)

1624 - Koxinga, Qing Hanedanı'na karşı savaşmış Çinli-Japon Ming direnişçisi (ö. 1662)

1749 - James Madison, İngiliz rahip (ö. 1812)

1770 - Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Alman filozof (ö. 1831)

1809 - Hannibal Hamlin, ABD'nin 15. başkan yardımcısı ve Cumhuriyetçi Parti'nin ilk başkan yardımcısı (ö. 1891)

1856 - Ivan Franko, Ukraynalı şair ve yazar (ö. 1916)

1858 - Giuseppe Peano, İtalyan matematikçi (ö. 1932)

1865 - Charles G. Dawes, Amerikalı bankacı, ABD'nin 30. başkan yardımcısı ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1951)

1871 - Theodore Dreiser, Alman kökenli Amerikalı yazar (ö. 1945)

1874 - Carl Bosch, Alman kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1940)

1875 - Katharine McCormick, Amerikalı aktivist, filantropist, kadın hakları ve doğum kontrolü savunucusu (ö. 1967)

1877 - Charles Rolls, İngiliz mühendis ve pilot (ö. 1910)

1878 - Pyotr Vrangel, Güney Rusya'da karşıdevrimci Beyaz Ordu'nun liderlerinden biri (ö. 1928)

1884 - Vincent Auriol, Fransa Devlet Başkanı (ö. 1966)

1890 - Man Ray, Amerikalı fotoğrafçı (ö. 1976)

1906 - Ed Gein, Amerikalı seri katil (ö. 1984)

1908 - Lyndon B. Johnson, Amerikalı siyasetçi, öğretmen ve ABD'nin 36. Başkanı (ö. 1973)

1909 - Sylvère Maes, Belçikalı bisikletçi (ö. 1966)

1915 - Norman Ramsey, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2011)

1914 - Alessio Bombacı, İtalyan Türkolog (ö. 1979)

1916 - Halet Çambel, Türk arkeolog (ö. 2014)

1918 - Jelle Zijlstra, Hollandalı ekonomist ve siyasetçi (ö. 2001)

1925 - Nat Lofthouse, İngiliz eski millî futbolcu (ö. 2011)

1926 - İlham Gencer, Türk caz piyanisti ve şarkıcı (ö. 2023)

1926 - Kristen Nygaard, Norveçli bilgisayar bilimcisi (ö. 2002)

1928 - Péter Boross, Macar politikacı

1930 - Gulam Rıza Tahti, İranlı serbest güreşçi (ö. 1968)

1932 - Antonia Fraser, İngiliz yazar

1935 - Ernie Broglio, Amerikalı eski profesyonel beyzbolcu (ö. 2019)

1936 - Joel Kovel, Amerikalı politikacı (ö. 2018)

1938 - Suphi Vural Doğu, Türk keman virtüözü (ö. 2015)

1938 - Tanju Okan, Türk şarkıcı, müzisyen ve sinema oyuncusu (ö. 1996)

1940 - Amalia Fuentes, Filipinli oyuncu (ö. 2019)

1941 - Cesaria Evora, Yeşil Burun Adalarılı folk şarkıcısı (ö. 2011)

1942 - Daryl Dragon, Amerikalı müzisyen söz yazarı ve müzik yapımcısı (ö. 2019)

1944 - Catherine Leroy, Fransız savaş fotoğrafçısı ve gazeteci (ö. 2006)

1947 - Halil Berktay, Türk tarihçi

1950 - Charles Fleischer, Amerikalı oyuncu

1952 - Paul Rubens, Amerikalı tiyatro ve sinema oyuncusu (ö. 2023)

1953 - Peter Stormare, İsveçli oyuncu

1955 - Diana Scarwid, Amerikalı aktris

1957 - Bernhard Langer, Alman golfçü

1957 - Táňa Radeva, Slovak aktris (ö. 2025)

1958 - Sergey Krikalyov, Rus kozmonot ve makine mühendisi

1959 - Gerhard Berger, Avusturyalı araba yarışçısı

1959 - Daniela Romo, Meksikalı şarkıcı, dansçı, TV sunucusu ve oyuncu

1959 - Jeanette Winterson, İngiliz yazar

1959 - Peter Mensah, Ganalı oyuncu

1961 - Tom Ford, Amerikalı moda tasarımcısı ve film yönetmeni

1965 - Ange Postecoglou, Avustralyalı millî futbolcu

1966 - René Higuita, Kolombiyalı eski millî kaleci

1966 - Juhan Parts, Estonya eski başbakanı

1969Cesar Millan, Meksika doğumlu Amerikalı köpek eğitmeni

Dario Tamburrano, İtalyan siyasetçi ve aktivist

1970Tony Kanal, İngiliz müzisyen (No Doubt)

Peter Ebdon, İngiliz snooker oyuncusu

1971 - Aygül Özkan, Türk asıllı Alman politikacı

1972 - The Great Khali, Hint profesyonel güreşçi, aktör ve ağırlıkçı

1972 - Dalip Singh, Hint profesyonel güreşçi

1972 - Evrim Solmaz, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1973 - Dietmar Hamann, Alman millî futbolcu ve teknik direktör

1973 - Burak Kut, Türk şarkıcı ve oyuncu

1975 - Mase, Amerikalı rapçi

1975 - Mark Rudan, Avustralyalı futbolcu

1976 - Carlos Moya, İspanyol tenisçi

1976 - Mark Webber, Avustralyalı otomobil yarışçısı

1977 - Deco, Portekizli futbolcu

1979 - Aaron Paul, Amerikalı aktör

1980 - Begüm Kütük Yaşaroğlu, Türk oyuncu

1981 - Patrick J. Adams, Kanadalı aktör

1981 - Alessandro Gamberini, İtalyan millî futbolcu

1981 - Maxwell, Brezilyalı eski sol bek oyuncusu

1982 - Bergüzar Korel, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1984 - David Bentley, İngiliz eski futbolcu

1984 - Sulley Muntari, Ganalı futbolcu

1985 - Kayla Ewell, Amerikalı oyuncu

1985 - Nikica Jelavic, Hırvat futbolcu

1985 - Francisco San Martin, İspanyol-Amerikalı aktör (ö. 2025)

1986 - Sebastian Kurz, Avusturyalı diplomat ve siyasetçi

1987 - Joel Grant, Jamaikalı futbolcu

1989 - Romain Amalfitano, Fransız futbolcu

1989 - Çağan Atakan Arslan, Türk kick boks ve muay thai sporcusu

1990 - Luuk de Jong, Hollandalı millî futbolcu

1991Jacquette Ada, Kamerunlu futbolcu

Oğuzhan Kefkir, Türk asıllı Alman futbolcu

1992 - Blake Jenner, Amerikalı aktör ve şarkıcı

1992 - Kim Petras, Alman şarkıcı, model ve söz yazarı

1993 - Sarah Hecken, Alman buz patenci

1994 - Jendrik Sigwart, Alman şarkıcı

1995 - Sergey Sirotkin, Rus Formula 1 pilotu

1996 - Ebru Topçu, Türk futbolcu

1997 - Malik Harris, Alman şarkıcı

1998 - Kevin Huerter, Amerikalı basketbolcu

1998 - Matheus Nunes, Brezilya kökenli Portekizli millî futbolcu

2001 - Franz Wagner, Alman millî basketbolcu

ÖLÜMLER

1389 - I. Murad, Sırbistan Prensliği'ne karşı kazanılan I. Kosova Muharebesi sonrasında savaş alanında dolaşırken, Sırp Despotu Lazar'ın damadı yaralı Miloš Obilić'in hançer darbesiyle hayatını kaybetti.

1394 - Chōkei, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 98. imparatoru (d. 1343)

1521 - Josquin des Prez, Fransız-Flaman Rönesans dönemi müzik bestecisi (d. 1451)

1577 - Titian, İtalyan ressam (d. 1477)

1590 - V. Sixtus, Katolik Kilisesi'nin 228. Papası (d. 1521)

1611 - Tomás Luis de Victoria, İspanyol bestecisi (d. 1548)

1635 - Lope de Vega, İspanyol şair ve oyun yazarı (d. 1562)

1664 - Francisco de Zurbarán, İspanyol ressam (d. 1599)

1903 - Kusumoto Ine, Japon doktor (d. 1827)

1922 - Albay Reşat Bey, Türk asker (d. 1879)

1928 - Arthur Brofeldt, Fin siyasetçi (d. 1868)

1935 - Childe Hassam, Amerikalı Empresyonist ressam (d. 1859)

1937 - Ali Ekrem Bolayır, Türk şair (d. 1867)

1937 - John Russell Pope, Amerikalı mimar (d. 1874)

1948 - Charles Evans Hughes, 1916 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday ve 44. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı (d. 1862)

1950 - Cesare Pavese, İtalyan şair, romancı ve öykücü (intihar) (d. 1908)

1958 - Ernest Lawrence, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1901)

1963 - William Edward Burghardt Du Bois, Amerikalı sosyolog (d. 1868)

1965 - Le Corbusier, İsviçreli mimar (d. 1887)

1975 - Haile Selassie, Etiyopya İmparatoru (d. 1892)

1976 - Mukesh, Hint şarkıcı (d. 1923)

1978 - Gordon Matta-Clark, Amerikalı sanatçı (d. 1943)

1979 - Aka Gündüz Kutbay, Türk ney ustası (d. 1934)

1979 - Louis Mountbatten, İngiliz asker, Birleşik Krallık'ın Kraliyet Deniz Kuvvetleri Komutanı (d. 1900)

1982 - Atilla Altıkat, Türk diplomat ve Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliği Askeri Ataşesi (silahlı saldırı sonucu) (d. 1937)

1987 - Tevhit Bilge, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (d. 1919)

1990 - Stevie Ray Vaughan, Amerikalı blues gitaristi (d. 1954)

1996 - Greg Morris, Amerikalı oyuncu (d. 1933)

2001 - Michael Dertouzos, Yunan-Amerikalı akademisyen (d. 1936)

2001 - Mustafa Zibri, Filistinli politikacı ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) genel sekreteri (d. 1938)

2003 - Pierre Poujade, Fransız politikacı (d. 1920)

2007 - Şakir Süter, Türk gazeteci (d. 1950)

2008 - Orhan Günşiray, Türk sinema sanatçısı (d. 1928)

2009 - Sergey Mihalkov, Sovyet-Rus yazar (d. 1913)

2010 - Luna Vachon, Amerikalı-Kanadalı profesyonel güreşçi (d. 1962)

2012 - Metin Açıkgöz, Türk senarist (d. 1963)

2012 - Geli Korjev, Rus-Sovyet ressam (d. 1925)

2014 - Peret, İspanyol Çingenesi şarkıcısı, gitar çalıcı ve besteci (d. 1935)

2014 - Sandy Wilson, İngiliz besteci ve söz yazarı (d. 1924)

2016 - Alcindo, Brezilyalı millî futbolcu (d. 1945)

2016 - Hans Stenberg, İsveçli Sosyal Demokrat politikacı (d. 1953)

2017 - Vatan Şaşmaz, Türk oyuncu, sunucu ve yazar (d. 1975)

2017 - Maurice Rigobert Marie-Sainte, Martinikli-Fransız piskopos (d. 1928)

2018 - Dale M. Cochran, Amerikalı siyasetçi (d. 1928)

2018 - Tina Fuentes, İspanyol yüzme sporcusu (d. 1984)

2018 - Rupert T. Webb, İngiliz profesyonel kriket oyuncusu (d. 1922)

2019 - Frances Crowe, Amerikalı savaş karşıtı aktivist (d. 1919)

2019 - Dawda Jawara, Gambiyalı veteriner hekim ve siyasetçi (d. 1924)

2019 - Philippe Madrelle, Fransız sosyalist siyasetçi (d. 1937)

2019 - Selahattin Özdemir, Türk arabesk müziği sanatçısı (d. 1963)

2020 - Bob Armstrong, Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1939)

2020 - Lute Olson, Amerikalı eski basketbol oyuncusu ve antrenör (d. 1934)

2020 - Ebru Timtik, Kürt-Türk insan hakları avukatı (d. 1978)

2020 - Masud Yunus, Endonezyalı siyasetçi (d. 1952)

2021 - Edmond H. Fischer, Amerikalı biyokimyacı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1920)

2024 - Sevil Üstekin, Türk oyuncu (d. 1945)