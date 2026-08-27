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Kaynak: İHA

Fenerbahçe'nin Fransa'da aldığı tarihi sonuç, Türk futbolunun Şampiyonlar Ligi'ndeki 18 sezonluk hasretine de son verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kadıköy'deki 1-1'lik karşılaşmanın rövanşında Olympique Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, adını lig aşamasına yazdırdı.

Sarı-lacivertliler böylece Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi biletini alan Galatasaray'ın ardından turnuvadaki ikinci Türk temsilcisi oldu.

18 SEZON SONRA İKİ TÜRK TAKIMI

Fenerbahçe'nin turu geçmesiyle Türk futbolu açısından uzun süredir beklenen bir tablo ortaya çıktı.

Türkiye, 2007-2008 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasında iki takımla birden temsil edilecek.

O dönem Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş mücadele etmişti. Sarı-lacivertliler organizasyonda çeyrek finale kadar yükselirken Beşiktaş grup aşamasında turnuvaya veda etmişti.

Aradan geçen 18 sezonun ardından bu kez bayrağı Galatasaray ve Fenerbahçe birlikte taşıyacak.

TÜRKİYE 6. KEZ İKİ TAKIMLA DEVLER LİGİ'NDE

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin katılımıyla Türkiye, tarihinde 6. kez Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasında iki takımla temsil edilecek.

Daha önce iki Türk takımının aynı sezonda yer aldığı dönemler şöyle:

1997-1998: Galatasaray ve Beşiktaş

2000-2001: Galatasaray ve Beşiktaş

2001-2002: Galatasaray ve Fenerbahçe

2003-2004: Galatasaray ve Beşiktaş

2007-2008: Fenerbahçe ve Beşiktaş

2026-2027: Galatasaray ve Fenerbahçe

GALATASARAY VE FENERBAHÇE AYNI SAHNEDE

Böylece Galatasaray ile Fenerbahçe, 2001-2002 sezonunun ardından ilk kez aynı sezonda Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasında mücadele edecek.

İki ezeli rakip, 36 takımlı yeni lig formatındaki Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye adına Avrupa'nın en büyük kulüp organizasyonunda sahne alacak.