Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçları oynanan 11 karşılaşmayla başladı.

Temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırladığı Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakaladı.

STURM GRAZ'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ

Sarı lacivertlilerin Gornik Zabrze engelini aşması halinde muhtemel rakiplerinden Avusturya temsilcisi Sturm Graz, sahasında İskoç ekibi Hearts'ı 4-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Sturm Graz, rövanş öncesinde tur için önemli bir avantaj elde etti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME TURU'NDA GECENİN SONUÇLARI

Fenerbahçe-Gornik Zabrze (Polonya): 1-0

Mjallby (İsveç)-L. Red Imps (Cebelitarık): 3-0

Sabah (Azerbaycan)-KuPS Kuopio (Finlandiya): 1-0

Ararat-Armenia (Ermenistan)-Shamrock Rovers (İrlanda): 2-0

Iberia (Gürcistan)-S. Bratislava (Slovakya): 0-2

Aarhus (Danimarka)-Lech Poznan (Polonya): 1-4

Thun (İsviçre)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-1

Sturm Graz (Avusturya)-Hearts (İskoçya): 4-0

Klaksvik (Faroe Adaları)-Kauno Zalgiris (Litvanya): 0-0

Larne (Kuzey İrlanda)-Kızılyıldız (Sırbistan): 0-4

Vikingur R. (İzlanda)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 2-1