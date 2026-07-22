UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçları oynanan 11 karşılaşmayla başladı.
Temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırladığı Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakaladı.
STURM GRAZ'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ
Sarı lacivertlilerin Gornik Zabrze engelini aşması halinde muhtemel rakiplerinden Avusturya temsilcisi Sturm Graz, sahasında İskoç ekibi Hearts'ı 4-0 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Sturm Graz, rövanş öncesinde tur için önemli bir avantaj elde etti.
ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME TURU'NDA GECENİN SONUÇLARI
Fenerbahçe-Gornik Zabrze (Polonya): 1-0
Mjallby (İsveç)-L. Red Imps (Cebelitarık): 3-0
Sabah (Azerbaycan)-KuPS Kuopio (Finlandiya): 1-0
Ararat-Armenia (Ermenistan)-Shamrock Rovers (İrlanda): 2-0
Iberia (Gürcistan)-S. Bratislava (Slovakya): 0-2
Aarhus (Danimarka)-Lech Poznan (Polonya): 1-4
Thun (İsviçre)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-1
Sturm Graz (Avusturya)-Hearts (İskoçya): 4-0
Klaksvik (Faroe Adaları)-Kauno Zalgiris (Litvanya): 0-0
Larne (Kuzey İrlanda)-Kızılyıldız (Sırbistan): 0-4
Vikingur R. (İzlanda)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 2-1