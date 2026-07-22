Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Rakiplerinin savunma ağırlıklı bir oyun planıyla sahaya çıktığını belirten Kartal, takımının ortaya koyduğu futboldan memnun olduğunu ifade etti.

'DAHA FARKLI KAZANABİLİRDİK'

İsmail Kartal, "Gornik Zabrze disiplinli, ikinci bölgede bekleyen ve geçiş oyunu oynayan bir takım. Oyunu domine ettik. Daha farklı kazanabilirdik. Kazanmayı hak ettik. Çok üstün bir oyun oynadık. Rakip iki şut attı, biri kaleyi buldu. Yüzde 80 topla oynadık ancak ikinci ve üçüncü golü bulup maçı rahat bitirmeyi umuyordum. Oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

AKE'NİN DURUMUNU AÇIKLADI

Nathan Ake'nin devre arasında oyundan çıkmasıyla ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "Hafta içinde kasığına PRP uygulandı. Maçta ufak bir ağrı hissetti. Riske etmek istemedik ve oyundan çıkardık." dedi.

BARTUĞ, FRED VE SEMEDO'YA ÖVGÜ

Bartuğ Elmaz'ın kamp dönemini çok iyi geçirdiğini vurgulayan Kartal, "Çok çalıştı ve formayı hak etti. O bölgede tatlı bir rekabet olacak. Şu an diğer oyuncuların önünde olduğu için onunla başladım." diye konuştu.

Fred'in karakterli bir oyuncu olduğunu söyleyen Kartal, "Bizimle olacak." derken, Vedat Muriqi'nin yokluğunda Talisca'yı santrfor olarak kullandıklarını ifade etti.

Nelson Semedo'nun performansına da değinen Kartal, "Dört gün önce geldi. Bu maça çıkacağını düşündüğü için tatilini ona göre planlamış. Antrenman performansı da iyiydi. Güzel bir maç çıkardı." dedi.

'TURU GEÇECEĞİZ'

Rövanş öncesinde 1-0'lık skorun kendisini endişelendirmediğini belirten Kartal, "İkinci maça sekiz gün var. Rakibimizi yeniden analiz edeceğiz. Asensio gibi oyuncularımız da daha iyi seviyeye gelecek. Kalite olarak rakibimizden iyiyiz. Onları ciddiye alacağız ve en iyi şekilde hazırlanarak turu geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

'YABANCI KURALI DEĞİŞMELİ'

Trendyol Süper Lig'deki 10+4 yabancı kuralını da değerlendiren İsmail Kartal, mevcut uygulamanın kulüpler için zorluk oluşturduğunu belirtti.

Deneyimli teknik adam, "Belki kural 12+2 olabilir. 14-15 kulüp bu kuralın değişmesini istiyor. Hesap kitap yapmak zorunda kalıyoruz. Bizim için de zor kararlar olacak. İnşallah bu kural değişir ve herkes rahatlar." şeklinde konuştu.