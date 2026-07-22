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Kaynak: İHA

Karabük'ün Yenice ilçesinde yaşanan kadın cinayeti ilçeyi yasa boğdu. Dini nikahlı eşinin evine giden bir kişi, çıkan tartışmanın ardından genç kadını bıçakla öldürdü. Olayın ardından intihar girişiminde bulunan şüpheli hastaneye kaldırıldı.

Olay, Menderes Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf B. (48), dini nikahlı eşi Tutku Burcu Köseoğlu'nun (29) yaşadığı eve geldi. Şüpheli, yaşları 7 ile 10 arasında değişen üç çocuğu evden çıkardıktan sonra Köseoğlu ile tartışmaya başladı.

Evden gelen sesler üzerine korkuya kapılan çocuklar yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Yenice İlçe Emniyet Amirliği'ne giderek durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kapının kilitli olması nedeniyle itfaiyeden destek aldı. Eve giren polis ekipleri, Tutku Burcu Köseoğlu'nu kanlar içinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının boğazına aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Aynı evde bulunan Yusuf B.'nin ise bileklerini kestiği tespit edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şüpheli, polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Köseoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Yenice Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

ŞÜPHELİNİN DAHA ÖNCE DE ŞİDDET NEDENİYLE CEZAEVİNE GİRDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Olayın ardından üç çocuk polis ekiplerince koruma altına alınırken, çocuklardan birinin komşularına sarılarak gözyaşı dökmesi yürek burktu.

Öte yandan Yusuf B.'nin çeşitli suçlardan 6 ayrı kaydının bulunduğu, aynı kadına yönelik şiddet nedeniyle bir süre cezaevinde kaldığı ve kısa süre önce tahliye edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.