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ürk Tabipleri Birliği (TTB), sosyal medya platformlarında "kadın sünneti" olarak bilinen genital mutilasyon uygulamasını yaptığı yönünde paylaşımlarda bulunan ve buna ilişkin tanıtım yapan bir doktor hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını açıkladı.

TTB'nin yazılı açıklamasında, ilgili tabip odasının konuyla ilgili disiplin soruşturması başlattığı belirtilirken, kadın sünnetinin hiçbir tıbbi gerekliliği veya bilimsel dayanağı bulunmayan, kadınların ve kız çocuklarının temel haklarını ihlal eden ağır bir şiddet biçimi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başta olmak üzere uluslararası sağlık ve insan hakları kuruluşlarının bu uygulamayı kesin bir dille reddettiği hatırlatılarak, genital mutilasyonun hekimlik mesleğiyle bağdaşmasının mümkün olmadığı vurgulandı.

TTB, sosyal medya üzerinden bu tür uygulamaların tanıtımının yapılmasının da kabul edilemez olduğunu belirterek, disiplin sürecinin ilgili tabip odası tarafından yürütüldüğünü bildirdi.

Birlik, açıklamasının sonunda kadınların beden bütünlüğüne yönelik her türlü şiddet ve hak ihlalinin karşısında olduklarını yineleyerek, tıp etiği, bilimsel ilkeler ve insan hakları çerçevesinde yürütülen hukuki ve disiplin sürecini yakından takip edeceklerini kaydetti.