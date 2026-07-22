OLAYLAR
1298 - Falkirk Savaşı: İskoç Komutan William Wallace, Britanya Kralı I. Edward'a yenildi.
1456 - Belgrad Kuşatması: Macar Komutan János Hunyadi, Osmanlı Padişahı II. Mehmed'i yendi.
1875 - Ekinci gazetesinin ilk sayısı basıldı.
1909 - 1879 yılında kurulan Zaptiye Nezareti kapatılarak, "İstanbul Vilayeti ve Emniyet Umumiye Müdüriyeti Teşkilatı'na Dair Kanun" kabul edildi ve Dahiliye Nezareti'ne bağlı Emniyet Umumiye Müdürlüğü kuruldu.
1931 - İthalat sınırlamaları sistemine ilişkin kanun, TBMM'de kabul edildi.
1933 - Wiley Post, Dünya etrafında uçakla tek başına dolaşan ilk insan oldu. 15.596 millik yolculuğu; 7 gün, 18 saat, 45 dakika sürdü.
1946 - DSÖ Anayasası, 61 ülkenin temsilcisi tarafından imzalandı.
1946 - Kudüs'te İngiliz yönetiminin karargâh olarak kullandığı King David Hoteli bombalandı: 90 kişi öldü.
1948 - 16 yaşından küçük çocukların ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaklandı.
1953 - TCDD İşletmesi Kanunu kabul edildi.
1961 - Barzani aşiretlerinin baskılarına dayanamayan 800 Türk, Irak sınırını aşarak Türkiye'ye iltica etti. Gelenler Hakkâri'nin Benekli yaylasına yerleştirildi ve kendilerine uçakla yiyecek maddesi atıldı. Göç daha sonraki günlerde de sürdü.
1964 - Türkiye, İran ve Pakistan arasında, Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Örgütü (RCD) kuruldu.
1965 - Millî İstihbarat Teşkilatı kuruluş kanunu kabul edildi.
1967 - Adapazarı ve Mudurnu'da gece saatlerinde meydana gelen 7,2 şiddetindeki depremde 173 kişi öldü, 1078 ev hasar gördü.
1974 - Kıbrıs Harekâtı: İkinci çıkartma birliği olan 39. Türk Tümeni, Kıbrıs'a çıktı ve havadan inmiş olan birliklerle birleşti. Saat 17:00'de ateşkes ilan edildi. Türk birlikleri, Lapta-Girne-Lefkoşa üçgeni içerisinde Cenevre Görüşmeleri'nin sonucunu beklemeye başladı.
1980 - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) eski Başkanı ve Maden-İş Genel Başkanı Kemal Türkler öldürüldü.
1992 - Kolombiyalı uyuşturucu taciri Pablo Escobar, Medellin yakınlarındaki lüks hapishaneden kaçtı.
1998 - Türkiye, AB politikasının özünü oluşturacak şekilde hazırlamış olduğu "Türkiye AB ilişkilerini Geliştirme Stratejisi" başlıklı raporunu bir nota eşliğinde, AB Komisyonu ve Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi'ne gönderdi.
2002 - DSP’den istifalar, Meclis’te de temsil edilen yeni bir parti oluşumuna dönüştü. Yeni Türkiye Partisi, İsmail Cem’in Genel Başkanlığında 63 Milletvekilinin katılımıyla kuruldu.
2002 - İsrail, Hamas'ın silahlı birlikler komutanı Salah Shehade ve 14 sivili öldürdü.
2003 - Fransa'daki Eyfel Kulesi'nde yangın çıktı.
2003 - Özel güçler desteğindeki ABD birliklerinin Musul'da gerçekleştirdiği bombalamada, Saddam Hüseyin'in oğulları Uday Hüseyin, Kusay Hüseyin, Kusay'ın 14 yaşındaki oğlu ve bir koruma görevlisi öldürüldü.
2004 - Pamukova tren kazası gerçekleşti. Sakarya’nın Pamukova ilçesi sınırlarında Ankara-İstanbul arasında hızlandırılmış tren seferini yapan Yakup Kadri Karaosmanoğlu adlı tren aşırı hızdan dolayı raydan çıkarak, toplam 230 yolcudan 41 kişinin ölümüne, 89 kişinin de yaralanmasına sebep oldu.
2007 - Türkiye genel seçimleri yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Adalet ve Kalkınma Partisi, %46,66 oy oranı ile 341 milletvekili çıkardı ve tekrar tek başına iktidar oldu.
2008 - Bosna Savaşı'nda savaş suçlusu olan Radovan Karadzic, Sırbistan'da yakalandı.
2015 - Ceylanpınar saldırısı gerçekleştirildi.
2016 - Almanya'nın Münih şehrinin Moosach kesiminde 2016 Münih saldırıları meydana geldi.
2024 - 22 Temmuz günü Japonya'da "resmi olarak" One Piece günü ilan edildi.
DOĞUMLAR
1478 - I. Felipe, Burgundiya dükü ve Habsburg hanedanının Kastilya kralı olan ilk üyesi idi (ö. 1506)
1559 - Brindisili Lorenzo, İtalyan teolog ve Fransiskenlerin bir kolu olan Kapusen tarikati üyesi (ö. 1619)
1596 - I. Mihail, Rus Çarı (ö. 1645)
1784 - Friedrich Wilhelm Bessel, Alman gök bilimci ve matematikçi (ö. 1846)
1831 - Kōmei, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 121. İmparatoru (ö. 1867)
1839 - Jakob Hurt, Bir Estonyalı halkbilimci, Lüteriyan ilahiyatçı ve dilbilimciydi (ö. 1907)
1878 - Janusz Korczak, Polonyalı çocuk kitabı yazarı, pediatrist ve pedagog (ö. 1942)
1882 - Edward Hopper, Amerikalı ressam ve grafiker (ö. 1967)
1887 - Gustav Ludwig Hertz, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1975)
1888 - Selman Abraham Waksman, Amerikalı biyokimyacı (ö. 1973)
1898 - Alexander Calder, Amerikalı heykeltıraş ve ressam (ö. 1976)
1899 - II. Sobhuza, Svazilandlı hükümdar (ö. 1982)
1910 - Ruthie Tompson, Amerikalı animatör (ö. 2021)
1919 - Naim Talu, Türk bürokrat, siyasetçi ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı (ö. 1998)
1922 - Roger Lebranchu, Fransız kürekçi (ö. 2025)
1923 - Bob Dole, Amerikalı siyasetçi ve avukat (ö. 2021)
1923 - Mukesh, Hint şarkıcı (ö. 1976)
1924 - Margaret Whiting, Amerikalı country müzik şarkıcısı ve oyuncu (ö. 2011)
1928 - Orson Bean, Amerikalı komedyen, yapımcı, yazar ve oyuncu (ö. 2020)
1928 - Freda Dowie, İngiliz oyuncu
1928 - Jimmy Hill, İngiliz eski futbolcu ve teknik direktör (ö. 2015)
1931 - Guido de Marco, Maltalı politikacı (ö. 2010)
1931 - Dana Hudkins Crawford, Amerikalı mimar, restoratör ve organizatör (ö. 2025)
1932 - Óscar de la Renta, Dominikli moda tasarımcısı (ö. 2014)
1932 - Tom Robbins, Amerikalı roman ve kısa hikâye yazarı (ö. 2025)
1933 - Güngör Uras, Türk gazeteci ve yazar (ö. 2018)
1934 - Louise Fletcher, Amerikalı sinema, dizi oyuncusu ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 2022)
1939 - Terence Stamp, İngiliz sinema oyuncusu (ö. 2025)
1940 - Alex Trebek, Altın Küre ödülü sahibi Kanadalı-Amerikalı komedyen ve sinema oyuncusu (ö. 2020)
1943 - Masaru Emoto, Japon yazar (ö. 2014)
1943 - Kay Bailey Hutchinson, Amerikalı siyasetçi
1944 - Peter Jason, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 2025)
1944 - Rick Davies, İngiliz şarkıcı (ö. 2025)
1944 - Anand Satyanand, Yeni Zelandalı hukukçu ve Birleşik Krallık'ın 19. Yeni Zelanda Genel Valisi
1946 - Danny Glover, Amerikalı yönetmen ve aktör
1946 - Mireille Mathieu, Fransız şarkıcı
1946 - Paul Schrader, Amerikalı film yönetmeni, senarist ve yapımcı
1946 - Johnson Toribiong, Palau eski Cumhurbaşkanı, avukat ve politikacı
1947 - Albert Brooks, Amerikalı oyuncu ve yazar
1947 - Don Henley, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve davulcu
1949 - Şevki Şenlen, Türk millî futbolcu ve spor yazarı (ö. 2005)
1949 - Lasse Virén, Fin eski uzun mesafe koşucusudur
1953 - Brian Howe, İngiliz rock şarkıcısı, gitarist ve söz yazarı (ö. 2020)
1954 - Al Di Meola, Amerikalı müzisyen
1955 - Willem Dafoe, Amerikalı oyuncu
1956 - Azmi Bişare, Filistinli edebiyatçı, siyaset yazarı ve akademisyen
1958 - David Von Erich, Amerikalı profesyonel güreşçi (ö. 1984)
1960 - Cemal Menad, Cezayirli millî futbolcu ve teknik direktör (ö. 2025)
1960 - Jon Oliva, Amerikalı müzisyen
1961 - Keith Sweat, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve müzik yapımcısı
1962 - Steve Albini, Amerikalı müzisyen, yapımcı ve ses mühendisi (ö. 2024)
1962 - Alvin Robertson, emekli Amerikan basketbolcu
1963 - Emilio Butragueño, İspanyol futbolcu
1963 - Burak Dilmen, Türk futbol antrenörü
1963 - Behzat Gerçeker, Türk müzisyen ve Enbe Orkestrası'nın kurucusu
1964 - Bonnie Langford, İngiliz oyuncu ve dansçı
1964 - John Leguizamo, Amerikalı aktör, yapımcı ve komedyen
1964 - David Spade, Amerikalı aktör, stand-up komedyeni ve yazar
1965 - Shawn Michaels, Amerikan profesyonel güreşçi
1967 - Rhys Ifans, Galli oyuncu, yapımcı ve şarkıcı
1967 - İskender Paydaş, Türk müzisyen, aranjör ve yapımcı
1969 - Despina Vandi, Yunan müzisyen ve şarkıcı
1969 - Jason Becker, Amerikalı gitarist ve kompozitör
1971 - Kristine Lilly, Amerikalı millî futbolcu
1973 - Daniel Jones, İngiliz asıllı Avustralyalı yapımcı ve müzisyen
1973 - Ece Temelkuran, Türk gazeteci ve yazar
1973 - Rufus Wainwright, Kanadalı-Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı
1974 - Franka Potente Alman oyuncu ve şarkıcı
1975 - Aslı Der, Türk yazar
1975 - Sonja Baum, Alman oyuncu
1976 - Birgit Öllbrunner, Alman bas gitarist
1978 - A.J. Cook, Kanadalı oyuncu
1978 - Dennis Rommedahl, Danimarkalı futbolcu
1979Anastasiya Belikova, Rus voleybolcu
Agnès Martin-Lugand, Fransız yazar
1980 - Scott Dixon, Yeni Zelandalı otomobil yarışçısı
1980 - Dirk Kuyt, Hollandalı futbolcu
1980 - Marco Marchionni, İtalyan futbolcu
1980 - Kate Ryan, Belçikalı şarkıcı
1981 - Clive Standen, İngiliz oyuncu
1981 - Gökçek Vederson, Brezilya asıllı Türk futbolcu
1983 - Aldo de Nigris, Meksikalı eski futbolcu
1983 - Arsenie Todiraş, Moldovalı müzisyen
1984 - Stewart Downing, İngiliz futbolcu
1985 - Boukary Dramé, Fransız asıllı Senegalli futbolcu
1985 - Natalya Davydova, Ukraynalı halterci
1985 - Akira Tozawa, Japon profesyonel güreşçi
1985 - Ryan Dolan, Kuzey İrlandalı şarkıcı
1987 - Burçin Abdullah, Türk sinema ve dizi oyuncusu
1987 - Denis Gargaud Chanut, Fransız kanocu
1988 - Álvaro Arroyo, İspanyol futbolcu
1988 - Thomas Kraft, Alman futbolcu
1988 - Sercan Temizyürek, Türk futbolcu
1989 - Tanju Kayhan, Türk kökenli Avusturyalı futbolcu
1991 - Matty James, İngiliz futbolcudur
1992 - Selena Gomez, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı
1994 - Jaz Sinclair, Amerikalı aktris
1994 - Daniel Álvarez López, Meksikalı futbolcu
1998 - Marc Cucurella, İspanyol millî futbolcu
1998 - Federico Valverde, Uruguaylı millî futbolcu
2002 - Felix, Danimarka prensi
2013 - George, Britanya tahtı varisi ve Windsor Hanedanı üyesi
ÖLÜMLER
1461 - VII. Charles, Fransa Krallığı Hükümdarı ve Valois Hanedanı üyesi (d. 1403)
1540 - János Zápolya, Macaristan Kralı (d. 1487)
1590 - Leone Leoni, Floransalı heykeltıraş (d. 1509)
1619 - Brindisili Lorenzo, İtalyan teolog ve Fransiskenlerin bir kolu olan Kapusen tarikati üyesi (d. 1559)
1676 - X. Clemens, Katolik Kilisesi'nin 239. Papası (d. 1590)
1802 - Xavier Bichat, Fransız anatomi bilgini ve fizyolog (d. 1771)
1813 - George Shaw, İngiliz zoolog ve botanikçi (d. 1751)
1814 - Michael Francis Egan, İrlanda kökenli Amerikalı Piskopos (d. 1761)
1826 - Giuseppe Piazzi, İtalyan rahip, matematikçi ve astronom (d. 1746)
1832 - II. Napolyon, Fransa İmparatoru (d. 1811)
1845 - Heinrich von Bellegarde, Saksonya Krallığı doğumlu Avusturyalı mareşal (d. 1756)
1908 - Randal Cremer, İngiliz siyasetçi, pasifist ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1828)
1932 - Errico Malatesta, İtalyan anarşist yazar (d. 1853)
1934 - John Dillinger, Amerikalı gangster (d. 1903)
1938 - Ernest William Brown, İngiliz gök bilimci (d. 1866)
1944 - Günther Korten, Alman asker ve Luftwaffe komutanı (d. 1898)
1950 - William Lyon Mackenzie King, Kanadalı siyasetçi ve Kanada'nın 10. Başbakanı (d. 1874)
1954 - Ayaz İshaki, Tatar yazar (d. 1878)
1958 - Mihail Zoşçenko, Rus yazar (d. 1894)
1968 - Giovannino Guareschi, İtalyan gazeteci, karikatürist ve mizah yazarı (Don Camillo karakterinin yaratıcısı) (d. 1908)
1973 - Walter Krüger, Alman asker (Nazi Almanyası ve Saksonya Krallığı'nda) (d. 1892)
1979 - Sándor Kocsis, Macar futbolcu (d. 1929)
1980 - Kemal Türkler, Türk sosyalist sendikacı ve DİSK'in kurucusu ve ilk Genel Başkanı (d. 1926)
1987 - Fahrettin Kerim Gökay, Türk bürokrat ve siyasetçi (İstanbul Valisi ve Belediye Başkanlarından) (d. 1900)
1987 - Örsan Öymen, Türk gazeteci (d. 1938)
1990 - Manuel Puig, Arjantinli yazar (d. 1932)
1992 - Toto Karaca, Ermeni asıllı Türk opera, tiyatro ve sinema sanatçısı (d. 1912)
1999 - Ajlan Büyükburç, Türk müzisyen (d. 1970)
2000 - Claude Sautet, Fransız film yönetmeni (d. 1924)
2003 - Kusay Hüseyin, Saddam Hüseyin'in oğlu (d. 1966)
2003 - Uday Hüseyin, Saddam Hüseyin'in oğlu (d. 1964)
2005 - Jean Charles de Menezes, Brezilyalı cinayet kurbanı (Londra'da Polis tarafından öldürülen) (d. 1978)
2006 - Pierre Rey, Fransız yazar (d. 1930)
2007 - Ulrich Mühe, Alman aktör (Başkalarının Hayatı) (d. 1953)
2008 - Estelle Getty, Amerikalı aktris ve sinema oyuncusu (d. 1923)
2008 - Suna Pekuysal, Türk sinema, tiyatro ve televizyon oyuncusu (d. 1933)
2009 - Selçuk Hergül, Türk futbolcu (d. 1940)
2011 - Linda Christian, Amerikalı oyuncu (d. 1923)
2012 - Bohdan Stupka, Ukraynalı aktör (d. 1941)
2012 - George Armitage Miller, Amerikalı psikolog (d. 1920)
2013 - Dennis Farina, Amerikalı oyuncu (d. 1944)
2014 - Sevda Şener, Türk tiyatro araştırmacısı ve eleştirmen (d. 1928)
2016 - Leyla Sayar, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (d. 1939)
2017 - Kostyantın Sıtnık, Ukraynalı-Sovyet bilim insanı, siyasetçi ve akademisyen (d. 1926)
2017 - Margo Chase, Amerikalı grafik sanatçısı (d. 1958)
2017 - Rappin' Granny, Amerikalı hip hop müzisyeni ve oyuncu (d. 1933)
2018 - Rene Portland, Amerikalı kadın basketbol antrenörü (d. 1953)
2019 - Art Neville, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı (d. 1937)
2019 - Christopher C. Kraft, Jr., Amerikalı uzay mühendisi (d. 1924)
2019 - Li Peng, Çinli siyasetçi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin 4. Başbakanı (d. 1928)
2020 - Charles Evers, Amerikalı insan hakları aktivisti ve siyasetçi (d. 1922)
2021 - Ian Palmer, Güney Afrikalı futbolcu ve teknik direktör (d. 1966)
2021 - Palo Pandolfo, Arjantinli şarkıcı, müzisyen, söz yazarı ve yapımcı (d. 1964)
2021 - Şevket Sabancı, Türk iş insanı (d. 1936)
2021 - Andre Thysse, Güney Afrikalı profesyonel boksör (d. 1969)
2021 - Hikmat Singh Verma, Fiji Hint bir politikacıydı (d. 1955)
2022 - Núria Feliu, Katalan kökenli İspanyol şarkıcı, aktris ve aktivist (d. 1941)
2024 - Ferit Edgü, Türk öykücü, şair, romancı ve deneme yazarı (d. 1936)
2025 - Ozzy Osbourne, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı (d. 1948)