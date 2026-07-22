OLAYLAR

1298 - Falkirk Savaşı: İskoç Komutan William Wallace, Britanya Kralı I. Edward'a yenildi.

1456 - Belgrad Kuşatması: Macar Komutan János Hunyadi, Osmanlı Padişahı II. Mehmed'i yendi.

1875 - Ekinci gazetesinin ilk sayısı basıldı.

1909 - 1879 yılında kurulan Zaptiye Nezareti kapatılarak, "İstanbul Vilayeti ve Emniyet Umumiye Müdüriyeti Teşkilatı'na Dair Kanun" kabul edildi ve Dahiliye Nezareti'ne bağlı Emniyet Umumiye Müdürlüğü kuruldu.

1931 - İthalat sınırlamaları sistemine ilişkin kanun, TBMM'de kabul edildi.

1933 - Wiley Post, Dünya etrafında uçakla tek başına dolaşan ilk insan oldu. 15.596 millik yolculuğu; 7 gün, 18 saat, 45 dakika sürdü.

1946 - DSÖ Anayasası, 61 ülkenin temsilcisi tarafından imzalandı.

1946 - Kudüs'te İngiliz yönetiminin karargâh olarak kullandığı King David Hoteli bombalandı: 90 kişi öldü.

1948 - 16 yaşından küçük çocukların ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaklandı.

1953 - TCDD İşletmesi Kanunu kabul edildi.

1961 - Barzani aşiretlerinin baskılarına dayanamayan 800 Türk, Irak sınırını aşarak Türkiye'ye iltica etti. Gelenler Hakkâri'nin Benekli yaylasına yerleştirildi ve kendilerine uçakla yiyecek maddesi atıldı. Göç daha sonraki günlerde de sürdü.

1964 - Türkiye, İran ve Pakistan arasında, Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Örgütü (RCD) kuruldu.

1965 - Millî İstihbarat Teşkilatı kuruluş kanunu kabul edildi.

1967 - Adapazarı ve Mudurnu'da gece saatlerinde meydana gelen 7,2 şiddetindeki depremde 173 kişi öldü, 1078 ev hasar gördü.

1974 - Kıbrıs Harekâtı: İkinci çıkartma birliği olan 39. Türk Tümeni, Kıbrıs'a çıktı ve havadan inmiş olan birliklerle birleşti. Saat 17:00'de ateşkes ilan edildi. Türk birlikleri, Lapta-Girne-Lefkoşa üçgeni içerisinde Cenevre Görüşmeleri'nin sonucunu beklemeye başladı.

1980 - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) eski Başkanı ve Maden-İş Genel Başkanı Kemal Türkler öldürüldü.

1992 - Kolombiyalı uyuşturucu taciri Pablo Escobar, Medellin yakınlarındaki lüks hapishaneden kaçtı.

1998 - Türkiye, AB politikasının özünü oluşturacak şekilde hazırlamış olduğu "Türkiye AB ilişkilerini Geliştirme Stratejisi" başlıklı raporunu bir nota eşliğinde, AB Komisyonu ve Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi'ne gönderdi.

2002 - DSP’den istifalar, Meclis’te de temsil edilen yeni bir parti oluşumuna dönüştü. Yeni Türkiye Partisi, İsmail Cem’in Genel Başkanlığında 63 Milletvekilinin katılımıyla kuruldu.

2002 - İsrail, Hamas'ın silahlı birlikler komutanı Salah Shehade ve 14 sivili öldürdü.

2003 - Fransa'daki Eyfel Kulesi'nde yangın çıktı.

2003 - Özel güçler desteğindeki ABD birliklerinin Musul'da gerçekleştirdiği bombalamada, Saddam Hüseyin'in oğulları Uday Hüseyin, Kusay Hüseyin, Kusay'ın 14 yaşındaki oğlu ve bir koruma görevlisi öldürüldü.

2004 - Pamukova tren kazası gerçekleşti. Sakarya’nın Pamukova ilçesi sınırlarında Ankara-İstanbul arasında hızlandırılmış tren seferini yapan Yakup Kadri Karaosmanoğlu adlı tren aşırı hızdan dolayı raydan çıkarak, toplam 230 yolcudan 41 kişinin ölümüne, 89 kişinin de yaralanmasına sebep oldu.

2007 - Türkiye genel seçimleri yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Adalet ve Kalkınma Partisi, %46,66 oy oranı ile 341 milletvekili çıkardı ve tekrar tek başına iktidar oldu.

2008 - Bosna Savaşı'nda savaş suçlusu olan Radovan Karadzic, Sırbistan'da yakalandı.

2015 - Ceylanpınar saldırısı gerçekleştirildi.

2016 - Almanya'nın Münih şehrinin Moosach kesiminde 2016 Münih saldırıları meydana geldi.

2024 - 22 Temmuz günü Japonya'da "resmi olarak" One Piece günü ilan edildi.

DOĞUMLAR

1478 - I. Felipe, Burgundiya dükü ve Habsburg hanedanının Kastilya kralı olan ilk üyesi idi (ö. 1506)

1559 - Brindisili Lorenzo, İtalyan teolog ve Fransiskenlerin bir kolu olan Kapusen tarikati üyesi (ö. 1619)

1596 - I. Mihail, Rus Çarı (ö. 1645)

1784 - Friedrich Wilhelm Bessel, Alman gök bilimci ve matematikçi (ö. 1846)

1831 - Kōmei, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 121. İmparatoru (ö. 1867)

1839 - Jakob Hurt, Bir Estonyalı halkbilimci, Lüteriyan ilahiyatçı ve dilbilimciydi (ö. 1907)

1878 - Janusz Korczak, Polonyalı çocuk kitabı yazarı, pediatrist ve pedagog (ö. 1942)

1882 - Edward Hopper, Amerikalı ressam ve grafiker (ö. 1967)

1887 - Gustav Ludwig Hertz, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1975)

1888 - Selman Abraham Waksman, Amerikalı biyokimyacı (ö. 1973)

1898 - Alexander Calder, Amerikalı heykeltıraş ve ressam (ö. 1976)

1899 - II. Sobhuza, Svazilandlı hükümdar (ö. 1982)

1910 - Ruthie Tompson, Amerikalı animatör (ö. 2021)

1919 - Naim Talu, Türk bürokrat, siyasetçi ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı (ö. 1998)

1922 - Roger Lebranchu, Fransız kürekçi (ö. 2025)

1923 - Bob Dole, Amerikalı siyasetçi ve avukat (ö. 2021)

1923 - Mukesh, Hint şarkıcı (ö. 1976)

1924 - Margaret Whiting, Amerikalı country müzik şarkıcısı ve oyuncu (ö. 2011)

1928 - Orson Bean, Amerikalı komedyen, yapımcı, yazar ve oyuncu (ö. 2020)

1928 - Freda Dowie, İngiliz oyuncu

1928 - Jimmy Hill, İngiliz eski futbolcu ve teknik direktör (ö. 2015)

1931 - Guido de Marco, Maltalı politikacı (ö. 2010)

1931 - Dana Hudkins Crawford, Amerikalı mimar, restoratör ve organizatör (ö. 2025)

1932 - Óscar de la Renta, Dominikli moda tasarımcısı (ö. 2014)

1932 - Tom Robbins, Amerikalı roman ve kısa hikâye yazarı (ö. 2025)

1933 - Güngör Uras, Türk gazeteci ve yazar (ö. 2018)

1934 - Louise Fletcher, Amerikalı sinema, dizi oyuncusu ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 2022)

1939 - Terence Stamp, İngiliz sinema oyuncusu (ö. 2025)

1940 - Alex Trebek, Altın Küre ödülü sahibi Kanadalı-Amerikalı komedyen ve sinema oyuncusu (ö. 2020)

1943 - Masaru Emoto, Japon yazar (ö. 2014)

1943 - Kay Bailey Hutchinson, Amerikalı siyasetçi

1944 - Peter Jason, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 2025)

1944 - Rick Davies, İngiliz şarkıcı (ö. 2025)

1944 - Anand Satyanand, Yeni Zelandalı hukukçu ve Birleşik Krallık'ın 19. Yeni Zelanda Genel Valisi

1946 - Danny Glover, Amerikalı yönetmen ve aktör

1946 - Mireille Mathieu, Fransız şarkıcı

1946 - Paul Schrader, Amerikalı film yönetmeni, senarist ve yapımcı

1946 - Johnson Toribiong, Palau eski Cumhurbaşkanı, avukat ve politikacı

1947 - Albert Brooks, Amerikalı oyuncu ve yazar

1947 - Don Henley, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve davulcu

1949 - Şevki Şenlen, Türk millî futbolcu ve spor yazarı (ö. 2005)

1949 - Lasse Virén, Fin eski uzun mesafe koşucusudur

1953 - Brian Howe, İngiliz rock şarkıcısı, gitarist ve söz yazarı (ö. 2020)

1954 - Al Di Meola, Amerikalı müzisyen

1955 - Willem Dafoe, Amerikalı oyuncu

1956 - Azmi Bişare, Filistinli edebiyatçı, siyaset yazarı ve akademisyen

1958 - David Von Erich, Amerikalı profesyonel güreşçi (ö. 1984)

1960 - Cemal Menad, Cezayirli millî futbolcu ve teknik direktör (ö. 2025)

1960 - Jon Oliva, Amerikalı müzisyen

1961 - Keith Sweat, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve müzik yapımcısı

1962 - Steve Albini, Amerikalı müzisyen, yapımcı ve ses mühendisi (ö. 2024)

1962 - Alvin Robertson, emekli Amerikan basketbolcu

1963 - Emilio Butragueño, İspanyol futbolcu

1963 - Burak Dilmen, Türk futbol antrenörü

1963 - Behzat Gerçeker, Türk müzisyen ve Enbe Orkestrası'nın kurucusu

1964 - Bonnie Langford, İngiliz oyuncu ve dansçı

1964 - John Leguizamo, Amerikalı aktör, yapımcı ve komedyen

1964 - David Spade, Amerikalı aktör, stand-up komedyeni ve yazar

1965 - Shawn Michaels, Amerikan profesyonel güreşçi

1967 - Rhys Ifans, Galli oyuncu, yapımcı ve şarkıcı

1967 - İskender Paydaş, Türk müzisyen, aranjör ve yapımcı

1969 - Despina Vandi, Yunan müzisyen ve şarkıcı

1969 - Jason Becker, Amerikalı gitarist ve kompozitör

1971 - Kristine Lilly, Amerikalı millî futbolcu

1973 - Daniel Jones, İngiliz asıllı Avustralyalı yapımcı ve müzisyen

1973 - Ece Temelkuran, Türk gazeteci ve yazar

1973 - Rufus Wainwright, Kanadalı-Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı

1974 - Franka Potente Alman oyuncu ve şarkıcı

1975 - Aslı Der, Türk yazar

1975 - Sonja Baum, Alman oyuncu

1976 - Birgit Öllbrunner, Alman bas gitarist

1978 - A.J. Cook, Kanadalı oyuncu

1978 - Dennis Rommedahl, Danimarkalı futbolcu

1979Anastasiya Belikova, Rus voleybolcu

Agnès Martin-Lugand, Fransız yazar

1980 - Scott Dixon, Yeni Zelandalı otomobil yarışçısı

1980 - Dirk Kuyt, Hollandalı futbolcu

1980 - Marco Marchionni, İtalyan futbolcu

1980 - Kate Ryan, Belçikalı şarkıcı

1981 - Clive Standen, İngiliz oyuncu

1981 - Gökçek Vederson, Brezilya asıllı Türk futbolcu

1983 - Aldo de Nigris, Meksikalı eski futbolcu

1983 - Arsenie Todiraş, Moldovalı müzisyen

1984 - Stewart Downing, İngiliz futbolcu

1985 - Boukary Dramé, Fransız asıllı Senegalli futbolcu

1985 - Natalya Davydova, Ukraynalı halterci

1985 - Akira Tozawa, Japon profesyonel güreşçi

1985 - Ryan Dolan, Kuzey İrlandalı şarkıcı

1987 - Burçin Abdullah, Türk sinema ve dizi oyuncusu

1987 - Denis Gargaud Chanut, Fransız kanocu

1988 - Álvaro Arroyo, İspanyol futbolcu

1988 - Thomas Kraft, Alman futbolcu

1988 - Sercan Temizyürek, Türk futbolcu

1989 - Tanju Kayhan, Türk kökenli Avusturyalı futbolcu

1991 - Matty James, İngiliz futbolcudur

1992 - Selena Gomez, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

1994 - Jaz Sinclair, Amerikalı aktris

1994 - Daniel Álvarez López, Meksikalı futbolcu

1998 - Marc Cucurella, İspanyol millî futbolcu

1998 - Federico Valverde, Uruguaylı millî futbolcu

2002 - Felix, Danimarka prensi

2013 - George, Britanya tahtı varisi ve Windsor Hanedanı üyesi

ÖLÜMLER

1461 - VII. Charles, Fransa Krallığı Hükümdarı ve Valois Hanedanı üyesi (d. 1403)

1540 - János Zápolya, Macaristan Kralı (d. 1487)

1590 - Leone Leoni, Floransalı heykeltıraş (d. 1509)

1619 - Brindisili Lorenzo, İtalyan teolog ve Fransiskenlerin bir kolu olan Kapusen tarikati üyesi (d. 1559)

1676 - X. Clemens, Katolik Kilisesi'nin 239. Papası (d. 1590)

1802 - Xavier Bichat, Fransız anatomi bilgini ve fizyolog (d. 1771)

1813 - George Shaw, İngiliz zoolog ve botanikçi (d. 1751)

1814 - Michael Francis Egan, İrlanda kökenli Amerikalı Piskopos (d. 1761)

1826 - Giuseppe Piazzi, İtalyan rahip, matematikçi ve astronom (d. 1746)

1832 - II. Napolyon, Fransa İmparatoru (d. 1811)

1845 - Heinrich von Bellegarde, Saksonya Krallığı doğumlu Avusturyalı mareşal (d. 1756)

1908 - Randal Cremer, İngiliz siyasetçi, pasifist ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1828)

1932 - Errico Malatesta, İtalyan anarşist yazar (d. 1853)

1934 - John Dillinger, Amerikalı gangster (d. 1903)

1938 - Ernest William Brown, İngiliz gök bilimci (d. 1866)

1944 - Günther Korten, Alman asker ve Luftwaffe komutanı (d. 1898)

1950 - William Lyon Mackenzie King, Kanadalı siyasetçi ve Kanada'nın 10. Başbakanı (d. 1874)

1954 - Ayaz İshaki, Tatar yazar (d. 1878)

1958 - Mihail Zoşçenko, Rus yazar (d. 1894)

1968 - Giovannino Guareschi, İtalyan gazeteci, karikatürist ve mizah yazarı (Don Camillo karakterinin yaratıcısı) (d. 1908)

1973 - Walter Krüger, Alman asker (Nazi Almanyası ve Saksonya Krallığı'nda) (d. 1892)

1979 - Sándor Kocsis, Macar futbolcu (d. 1929)

1980 - Kemal Türkler, Türk sosyalist sendikacı ve DİSK'in kurucusu ve ilk Genel Başkanı (d. 1926)

1987 - Fahrettin Kerim Gökay, Türk bürokrat ve siyasetçi (İstanbul Valisi ve Belediye Başkanlarından) (d. 1900)

1987 - Örsan Öymen, Türk gazeteci (d. 1938)

1990 - Manuel Puig, Arjantinli yazar (d. 1932)

1992 - Toto Karaca, Ermeni asıllı Türk opera, tiyatro ve sinema sanatçısı (d. 1912)

1999 - Ajlan Büyükburç, Türk müzisyen (d. 1970)

2000 - Claude Sautet, Fransız film yönetmeni (d. 1924)

2003 - Kusay Hüseyin, Saddam Hüseyin'in oğlu (d. 1966)

2003 - Uday Hüseyin, Saddam Hüseyin'in oğlu (d. 1964)

2005 - Jean Charles de Menezes, Brezilyalı cinayet kurbanı (Londra'da Polis tarafından öldürülen) (d. 1978)

2006 - Pierre Rey, Fransız yazar (d. 1930)

2007 - Ulrich Mühe, Alman aktör (Başkalarının Hayatı) (d. 1953)

2008 - Estelle Getty, Amerikalı aktris ve sinema oyuncusu (d. 1923)

2008 - Suna Pekuysal, Türk sinema, tiyatro ve televizyon oyuncusu (d. 1933)

2009 - Selçuk Hergül, Türk futbolcu (d. 1940)

2011 - Linda Christian, Amerikalı oyuncu (d. 1923)

2012 - Bohdan Stupka, Ukraynalı aktör (d. 1941)

2012 - George Armitage Miller, Amerikalı psikolog (d. 1920)

2013 - Dennis Farina, Amerikalı oyuncu (d. 1944)

2014 - Sevda Şener, Türk tiyatro araştırmacısı ve eleştirmen (d. 1928)

2016 - Leyla Sayar, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (d. 1939)

2017 - Kostyantın Sıtnık, Ukraynalı-Sovyet bilim insanı, siyasetçi ve akademisyen (d. 1926)

2017 - Margo Chase, Amerikalı grafik sanatçısı (d. 1958)

2017 - Rappin' Granny, Amerikalı hip hop müzisyeni ve oyuncu (d. 1933)

2018 - Rene Portland, Amerikalı kadın basketbol antrenörü (d. 1953)

2019 - Art Neville, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı (d. 1937)

2019 - Christopher C. Kraft, Jr., Amerikalı uzay mühendisi (d. 1924)

2019 - Li Peng, Çinli siyasetçi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin 4. Başbakanı (d. 1928)

2020 - Charles Evers, Amerikalı insan hakları aktivisti ve siyasetçi (d. 1922)

2021 - Ian Palmer, Güney Afrikalı futbolcu ve teknik direktör (d. 1966)

2021 - Palo Pandolfo, Arjantinli şarkıcı, müzisyen, söz yazarı ve yapımcı (d. 1964)

2021 - Şevket Sabancı, Türk iş insanı (d. 1936)

2021 - Andre Thysse, Güney Afrikalı profesyonel boksör (d. 1969)

2021 - Hikmat Singh Verma, Fiji Hint bir politikacıydı (d. 1955)

2022 - Núria Feliu, Katalan kökenli İspanyol şarkıcı, aktris ve aktivist (d. 1941)

2024 - Ferit Edgü, Türk öykücü, şair, romancı ve deneme yazarı (d. 1936)

2025 - Ozzy Osbourne, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı (d. 1948)