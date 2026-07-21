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Temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunun ilk maçında Polonya ekibi Gornik Zabrze’yi Kadıköy’de konuk etti.

FENERBAHÇE OYUNU DOMİNE ETTİ

Sezonun ilk iç saha maçında tribünleri dolduran taraftarların etkileyici bir atmosfer oluşturduğu maçta Fenerbahçe 90 dakika boyunca oyunu domine etti.

İKİ ŞUT DİREĞE TAKILDI

İlk yarıda Anderson Talisca’nın frikikten bulduğu harika golle sonuca giden Fenerbahçe ikinci yarıda ise iki kez direğe takılarak baskılı oyununa rağmen farkı açamadı.

RÖVANŞ ÖNCESİ AVANTAJLI SKOR

Sarı Lacivertliler sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi avantajı kaptı.

FENERBAHÇE-GORNIK ZABRZE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Ake, Skriniar, Oosterwolde, Bartuğ, Guendouzi, Fred, Kerem, İrfan Can, Talisca

Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Dietnz, Sadilek, Urbanski, Ikia Dimi, Khlan, Prekop

FENERBAHÇE 1-0 GORNIK ZABRZE (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Manfredas Lukjancukas'ın ilk düdüğüyle Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı başladı.

BARTUĞ KALEYİ YOKLADI

5' Bartuğ uzaktan sert şutla kaleyi yokladı. Schulze topu çeldi.

Mert Günok, Górnik Zabrze’nin 15. dakikada yakaladığı tehlikeli gol fırsatında yaptığı kritik müdahaleyle rakibe geçit vermedi. pic.twitter.com/vFCzELBFc8 — TV100 (@tv100) July 21, 2026

GORNIK ZABRZE TEHLİKELİ GELDİ: MERT GÜNOK GOLE İZİN VERMEDİ

15' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Janza sol çaprazdan sert bir şut çıkardı. Mert Günok yakın direkte harika bir refleksle gole izin vermedi.

Fenerbahçe, Nélson Semedo’nun mükemmel pasıyla gelişen atakta Bartuğ Elmaz’ın şutunda gol fırsatını değerlendiremedi. pic.twitter.com/wg3ASd30i3 — TV100 (@tv100) July 21, 2026

FENERBAHÇE BARTUĞ İLE GOLE YAKLAŞTI

26' Nelson Semedo ceza sahasında son çizgide topu içeri çevirdi. Bartuğ Elmaz gelişine vurdu. Ancak kaleye yönelen top Gornik Zabrze savunmasından sekerek kornere çıktı.

⚽ ANDERSOOOOONNNN TALİSCAAAAA!!!



Anderson Talisca, frikikten enfes bir gol attı.



Temsilcimiz Fenerbahçe, 1-0 öne geçti. pic.twitter.com/4TwpWW1MDZ — TV100 (@tv100) July 21, 2026

FENERBAHÇE TALISCA'NIN FRİKİK GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

38' Anderson Talisca ceza sahasının önünde kullandığı serbest vuruşta harika bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

BARTUĞ ELMAZ BİR KEZ DAHA GOLE YAKLAŞTI

45+1' Fred'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Bartuğ Elmaz şutunda bir kez daha gole yaklaştı.

İLK YARI SONUCU: FENERBAHÇE 1-0 GORNIK ZABRZE

FENERBAHÇE DURAN TOPTAN TEHLİKE YARATTI

53' Kornerden gelen ortada Talisca ön direkte kafayı vurdu. Kaleci Schulze son anda topu diziyle kornere çeldi.

Levent Mercan’ın yaptığı etkili ortada Anderson Talisca’nın kafa vuruşu direkten döndü. pic.twitter.com/039SRcLxGw — TV100 (@tv100) July 21, 2026

TALISCA'NIN KAFA VURUŞUNDA TOP DİREKTEN DÖNDÜ

55' Levent'in sol kanattan yaptığı ortada Talisca ceza sahası içerisinde kafayı vurdu. Schulze'tan seken top direğe çarpıp geri geldi.

🚀 Bartuğ Elmaz’ın ceza sahası dışından yaptığı muhteşem vuruş direkten döndü. pic.twitter.com/i3dF88NvEV — TV100 (@tv100) July 21, 2026

BARTUĞ DİREĞE TAKILDI

62' Günün etkili isimlerinden Bartuğ ceza sahası dışından çektiği sert şutta direğe takıldı.

GREENWOOD AYAĞININ TOZUYLA GOLE YAKLAŞTI

85' Greenwood oyuna girdikten kısa süre sonra gelle burun buruna geldi. Asensio'nun ortasında Mason Greenwood kafayı vurdu. Ancak top direğin üstünden dışarı çıktı.