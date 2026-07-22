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Kaynak: AA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile devam eden savaş sürerken ordunun üst yönetiminde önemli bir görev değişikliğine gitti. Zelenski, Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy'nin yerine Tuğgeneral Mykhailo Drapatiy'nin atanmasına karar verdiğini duyurdu.

Günlük görüntülü mesajında açıklamalarda bulunan Zelenski, ordunun üst düzey komutanlarıyla bir araya gelerek Genelkurmay Başkanlığı'nda planlanan değişiklikleri değerlendirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda, Ukrayna Ordusu Müşterek Kuvvetler Komutanı olarak görev yapan Tuğgeneral Mykhailo Drapatiy'nin yeni Genelkurmay Başkanı olacağını açıklayan Zelenski, kararın resmiyet kazanmasının ertesi gün tamamlanacağını ifade etti.

SIRSKİY'E TEŞEKKÜR ETTİ

Zelenski, Oleksandr Sırskiy'nin savaşın ilk günlerinde Kiev'in savunulmasında, Harkiv'deki karşı taarruzda ve Rusya'nın Kursk bölgesine yönelik operasyonlarda önemli görevler üstlendiğini belirterek, hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür etti.

GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ ANLAŞMAZLIK İDDİALARININ ARDINDAN GELDİ

Görev değişikliği, son günlerde Ukrayna Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay arasında yaşandığı belirtilen görüş ayrılıklarının ardından geldi.

Zelenski, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı Sırskiy ve ekibi arasında anlaşmazlıklar bulunduğunu dile getirmişti. Aynı gün Savunma Bakanlığı görevinde de değişikliğe gidilmiş, bu gelişmenin ardından başkent Kiev başta olmak üzere bazı kentlerde destek gösterileri düzenlenmişti.

Oleksandr Sırskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı görevine 8 Şubat 2024 tarihinde atanmıştı.