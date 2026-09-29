Türkiye Olimpik Kadın Boks Milli Takımımız, Bulgaristan’da düzenlenen 2026 Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası’nda büyük başarı göstererek şampiyon oldu.

Kendilerine kutlama mesajları yağıyor.

Uluslararası bir yarışmada şampiyon olmak elbette iyi ama şunları da bilmek gerekiyor:

Birçok ülkede, insanların ringe çıkıp birbirlerini dövmesinin spor olamayacağına, bu sporu yapanların tenis, yüzme, atletizm, voleybol, basketbol, golf, yelken gibi sporlara yönelmesi gerektiğine ilişkin görüşler hızla artıyor.

Bizde de boksun tehlikelerine dikkat çekenler var.

Örneğin, Türk Tabipleri Birliği’nin yayımladığı raporda şöyle deniyor:

“Bilimsel veriler, profesyonel ya da amatör boksun sağlık için ciddi tehlikeler içerdiğini göstermektedir.

Boks, beyin, baş, gözler, kulak, boyun, burun ve pek çok diğer organda özellikle uzun dönem içinde geri döndürülemeyecek harabiyet (hasar) oluşturmaktadır.

Türk Tabipleri Birliği, boksun yasaklanmasını istemektedir.

Dünya Tabipler Birliği’nin Venedik’te yapılan genel kurulunda benimsenen rapora göre de boks tehlikeli bir spordur.

Diğer sporların aksine boksta temel amaç, karşı tarafa bedensel bir zarar vermektir.

Boks ölümle sonuçlanabilir ve dikkat çekecek sıklıkta beyin zedelenmesi ortaya çıkarabilir.”

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Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi boksörü kabul edilen Muhammed Ali’nin yaşamı da boksun tehlikelerini açıkça ortaya koyuyor.

Efsane boksör 42 yaşında parkinson hastalığına (titremeli felç) yakalandı. 32 yıl bu hastalığın pençesinde yaşadı, 74 yaşında acılar içinde öldü. Son yıllarında konuşma yetisini bile kaybetmişti.

Ölümüne yol açan hastalığın en büyük nedeni maçlarda başına aldığı darbelerdi. Bir röportajında, spor hayatı boyunca 29 bin yumruk yediğini söylemişti.

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Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Cengiz Kuday da boks-parkinson ilişkisini açıkça ortaya koyuyor:

“Boks yapanların yarısında kalıcı nörolojik hasarlar oluşuyor.

11 bin 173 boksör üzerinde yapılan bir çalışmaya göre, boksörlerin bir kısmında ileri yaşlarında parkinson, alzheimer gibi ciddi hastalıklar, bir kısmında da beyin kanamaları görülüyor.

Dünyada şimdiye kadar boks maçları sırasında 750 ölüm vakası rapor edildi.”

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Evet, tüm bu bilgiler ışığında ben de tekrarlayayım:

Boks spor değildir. Spor diye yapılan bir şiddet gösterisidir.

Hiç vakit kaybetmeden yasaklanması gerekir.

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BİR ALANA BİR BEDAVA

İki zincir market, kedi ve köpek mamalarında “Bir alana bir bedava” kampanyası başlattı geçtiğimiz günlerde.

Bu sayede mama fiyatları önemli ölçüde düştü.

Örneğin, 10 kilo ağırlığındaki bir kuru kedi maması paketi kampanya öncesinde 1500 liraya satılırken şimdi aynı fiyata iki tane 10 kilogramlık mama paketi alınabiliyor.

Burada dikkatimi çeken bir şey var:

Söz konusu marketler, kampanya sırasında yani bir paket mamayı 1500 lira yerine 750 liradan sattıklarında da kuşkusuz kâr ediyorlar.

O zaman 750 liraya satabilecekleri mamayı aylardır neden 1500 liraya satıyorlardı?

Bir açıklayan olursa memnun olurum.

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Hazır yeri gelmişken bir eleştirimi daha dile getireyim:

Kedi ve köpek mamalarında uygulanan Katma Değer Vergisi oranı yüzde 20.

Bu oranın düşürülmesi, hatta tümden kaldırılması patili dostların daha iyi beslenmesini, dolayısıyla daha sağlıklı yaşamasını sağlamaz mı?

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FON OLAYINA BAKIŞ

Atalarımız, aşırı kazanç hırsının yaratacağı tehlikeleri yüzlerce yıl önceden görüp dile getirmişler.

Şu deyimlere bakar mısınız:

-Çok kazanmak isteyen çok yitirir.

-Çoğa tamah eden azı bulamaz.

-Pirince gitmek isterken eldeki bulgurdan da olunur.

-Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.

-Çok mal haramsız çok söz yalansız olmaz.