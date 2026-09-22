Sermaye Piyasası Kurulu, 550 bin yatırımcının 822 milyar lirasının olduğu 131 fonun tasfiyesine karar verdi.

Bir diğer deyişle 131 fonun battığını açıkladı.

“Batan fonlarda parası olanlar bunu geri alabilecek mi” sorusuna henüz net bir yanıt verilmiş değil.

“Sermaye piyasasını denetlemekle görevli kurul neden daha hızlı hareket etmedi, krize henüz başlangıç noktasındayken yani aylar önce müdahale etmedi” sorusu da yanıt bekliyor.

Neyse...

Gelişmeleri beklerken boş durmayalım, çeşitli kesimlerden kişilerin yaşanan krizle ilgili neler söyleyeceklerini tahmin edelim:

BİLİM İNSANI: Fonlarda batan para sorununu irdelemeden önce konuyu tarihsel perspektif çerçevesinde değerlendirmekte yarar var. Ostrogotlarda, Vizigotlarda, Asurlularda, Sümerlerde, Hititlerde, Selçuklularda, Bizanslılarda, Osmanlılarda yatırımların nasıl yapıldığı konusuna öncelikle eğilmemiz gerekiyor. O zamanlar fonlar var mıydı, portföy şirketleri kuruluyor muydu, finansal istikrar komiteleri oluşturuluyor muydu, tüm bu sorulara objektif yanıtlar bulmak zorundayız.

EV KADINI: Her sabah televizyonun karşısına oturur, sunucu bir kadının cinayetleri çözdüğü, kayıp insanları bulduğu programı merak ve heyecanla izlerdim. Çok beğendiğim ve güvendiğim o kadının, oynadığı bir reklamda evler inşa eden bir şirkete yatırım yapılmasını istediğini görünce hemen altınlarımı bozdurup parasını onun dediği yere yatırdım. Ne var ki şimdi o şirkete de el konulmuş. Beynimde vurulmuşa döndüm. Rahmetli babam da aynen benim gibi aldatılmış, İzzet Günay, Cüneyt Arkın, Ekrem Bora, Eşref Kolçak, Fikret Hakan, Selma Güneri gibi ünlü isimlerin Banker Kastelli reklamlarına kanıp bankadaki tüm parasını kaybetmişti. Hayret, o olaydan hiç ders çıkarmamışım demek ki.

EMEKLİ: Ne borsada ne morsada, ne fonda ne monda bir kuruşluk yatırımım yok kardeşim. Karnımızı doyuracak parayı zor buluyoruz. Belki de iktidar paramızı fonlarda batırıp üzüntüye girmememiz için bize az maaş veriyordur. Eğer böyleyse kendilerinden Allah razı olsun. Söylediklerimi haber yapacaksanız, “Emekli ilk kez kazandı” başlığını atabilirsiniz. Kandırılmamak, aldatılmamak da zaferdir yaşadığımız dönemde.

PSİKOLOG: Boylarından büyük fon işlerine girişip kendilerine inananların milyarlarını tehlikeye atanların ruhsal yapıları incelendiğinde çoğunda narsist kişilik bozukluğunun işaretlerine rastlamak mümkündür. Diğer yandan böyle riskli fonlara, “Bir koyarım yüz alırım, bin alırım” anlayışıyla para yatıranlar arasında da çok sayıda ludomania yani patalojik kumar oynama hastalığına yakalanmış kişinin bulunduğu söylenebilir. Hem narsistlerin hem ludomania hastalarının tedaviye ihtiyacı vardır.

SOSYAL MEDYA TROLÜ: Batık fon ne demek, niye batmış, nerede batmış, ne zaman batmış, ah bunları bir öğrenebilsem, insanları kışkırtmak, tartışma çıkarmak için yapamayacağım şey yoktur. Benim hayatım, atacağım mesajlarla tıklanmak üzerine kurulmuştur. Ne kadar tık o kadar para. İnsaniyet namına birisi bana şu batık fon olayını bir anlatsa yaaa! Bakın, batıkta da tık var. Ama yetmez o. Ben binlerce, yüz binlerce tık istiyorum.

EVLENME ÇAĞINDAKİ GENÇ: Kız arkadaşım, “Ne zaman evleneceğiz” diye sorup duruyordu. Ona hep fondaki paramı söylüyor, “Dört beş ay bekleyelim, paramız biraz artsın” diyordum. Dün öğrendim ki para yatırdığım fon batmış. Paramın akıbetinin ne olacağını bilemeyişime mi yanayım, kız arkadaşıma mahcup olduğuma mı yanayım, düğün filan yapamayacağıma mı yanayım bilemiyorum.

AVUKAT: Sahibi oldukları fonları batırıp binlerce kişiyi mağdur edenlere yasalarımıza göre pek çok maddeden ceza verilmesi mümkündür. Söz konusu kişiler örneğin güveni kötüye kullanma, piyasa dolandırıcılığı, manipülasyon, zimmete para geçirmekle suçlanabilir. Suçtan kaynaklanan paraları ile mal varlıklarına el konulabilir, kendilerine de hapis cezaları verilebilir. Ben şahsen mağdur olanı da mağdur edeni de rahatlıkla savunabilirim. Başvuruları bekliyorum.

CEZAEVİ YÖNETİCİSİ: Belediye ve mafya operasyonlarından bıkmıştık. Şimdi de fon operasyonları başladı. Arkadaş, bizi hiç düşünen yok mu? Cezaevleri tıklım tıklım doldu. Tutuklu ve hükümlüler nöbetleşe kullanıyor yatakları. Böyle giderse bırakın yatacak yeri ayakta duracak yer bulmak bile zorlaşacak cezaevlerinde. Hatırlatayım dedim.

BİLİNÇLİ AYDIN: Batık fon olayına baktığımda neo kapitalizmin yeni marifetlerinden birini görüyorum. Şu bilinmelidir ki, çalışıp üretmeden kazanmak mümkün değildir. Hayat, dalga geçilecek yer değil dev bir mücadele alanıdır. Ona, “Bul karoyu al parayı” anlayışından farklı bakmak zorundayız. İlkemiz, “Parayı fona ya da faize yatır, onların geliriyle yan gelip yat!” olamaz. “Çalışalım, üretelim, kazanalım, paylaşalım. Hayatın tadını hep birlikte çıkaralım” değişmez ilkemiz olmalıdır.