83 yaşında kaybettiğimiz Burhan Özfatura, İzmir’de 10 yıl belediye başkanlığı yapmış çok renkli bir isimdi.

Siyasete atılmadan önce Maliye Bakanlığında hesap uzmanlığı ve İzmir Defterdarlığı gibi görevlerde bulunmanın getirdiği tecrübeyle belediye başkanlığı sırasında harcamalar konusunda son derece özenli davrandı, adı hiçbir zaman usulsüzlük ve yolsuzluk sözcükleriyle bir arada anılmadı.

Özgüveni çok yüksekti.

“Bildiklerimi, eleştirilerimi çekinmeden söylediğim için liderler için Allah’ın lütfuyum” sözü bunun kanıtıydı.

ANAP’ta olduğu dönemdeki lideri Turgut Özal ile DYP’de siyaset yaptığı yıllardaki lideri Tansu Çiller’e, iktidarın yapması gerekirken yapmadığı işler konusunda sözlerini hiç sakınmadan sık sık eleştirilerde bulunurdu.

Çeşitli platformlarda yaptığı konuşmalarda da bu özelliğini sürdürdü.

Kendisini sert konuştuğu için eleştirenlere yanıtı hep aynıydı:

“Ben aklıma geleni sakınmam, cart diye söylerim.”

Yaptırdığı yollar, köprüler, kanallar, parklar, sosyal tesisler, sahil düzenlemeleri, toplu konutlar ile metro konusundaki çabalarıyla İzmirlilerin sevdiği başkanlar arasında yer aldı.

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Başkanlığı sırasında bir heykele yaptığı müdahale nedeniyle çok eleştirilmiş, medya konuyu günlerce gündemde tutmuştu.

O ilginç olayı anlatayım:

Yıl 1998...

İzmir Belediyesi’nde, İnciraltı’ndaki Gençlik Parkı’na elinde Türk bayrağı tutan bir genç heykeli yaptırılmasına karar verildi.

Böylece gençliğin öneminin vurgulanması, milli duyguların ortaya konması hedefleniyordu.

Heykeltıraş ve Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Rasim Özgür’le anlaşıldı.

Özgür, heykeli sıkı bir çalışma sonucu tamamlayıp parkta gösterilen yere yerleştirdi.

Burhan Özfatura çalışma arkadaşlarıyla parka gidip heykeli görünce çok şaşırdı ve kızdı.

Heykeldeki genç tayt giymişti, bu nedenle cinsel organı belli oluyordu. Kalçası da büyüktü.

Hemen kaldırttı heykeli.

Buna çok üzülen Rasim Özgür, heykelinde deyim yerindeyse bazı “tadilatlar” yaptı.

Örneğin, gencin cinsel organını epeyce küçülttü, kalçasını törpüledi, tayt yerine pantolon giydirdi.

Heykelin yeni şekli beğenildi ve kaldırıldığı yere konuldu.

Olayın yankısı büyük oldu, belediyenin heykeli sünnet ettirdiğini belirten haberler yapıldı, eleştiriler yazıldı.

Hürriyet gazetesi, 25 Eylül 1998 tarihinde olayı “Heykele sünnet” başlığıyla yaptığı haberde okuyucularına şöyle duyurdu:

“Cinsel organı büyük diye İzmir Belediye Başkanı Burhan Özfatura’nın yerinden kaldırttığı heykel, sünnet edilip uzuvları küçültüldükten sonra tekrar yerine konuldu.

Kalçasındaki derin hatlar alınan, cinsel organı küçültülen ve üzerindeki tayt da pantolona dönüştürülen heykel yeniden kaldırıldığı parka yerleştirildi.”

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Siyaseti bıraktıktan sonra da boş durmadı Burhan Özfatura. Yeminli mali müşavirlik yaptı, gazetelerde makaleler yayımladı.

Anılarını ve gazete yazılarından bir bölümünü, “Yaşadıklarım Unutmadıklarım Yazdıklarım” kitabında topladı.

Siyaset dünyasında renkli izler bırakarak aramızdan ayrılan bu değerli başkana Allah’tan rahmet diliyorum.

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FONZEDELER, FONZADELER YARATTI...

Bilimde, teknolojide, sanatta çok yaratıcı olduğumuz söylenemez.

Ama dolandırıcılığa gelince iş değişiyor.

Bu alanda herhalde kolay kolay kimse yarışamaz bizimle.

Dolandırıcıların yakın zamana kadar kullandıkları en popüler yöntem; hâkim, savcı, asker, polis kimliklerinden birine bürünerek aradıkları kişileri, “Adınız terör örgütünün içinde yer alıyor” diye başlayan senaryolarla korkutup para ve altınlarını çarpmaya kalkmalarıydı.

Onu, turistik tesislerin sitelerini kopyalayıp rezervasyon yaptırmak isteyenlerin binlerce lirasını çalmaları izledi.

Yapay zekâ ile bazı kişilerin seslerini bire bir taklit ederek çeşitli dolaplar çevirmeleri de sayısız dolandırıcılık yöntemlerinden biriydi.

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Bunlara son olarak kimi fonlar yoluyla yüz binlerce yatırımcının yüzlerce milyar lirasının iç edilmesi eklendi.

Bir diğer deyişle fonzedeler yoluyla fonzadeler yaratıldı.

Yaşadığımız üzücü olayda fonzadeler asli suçlu elbette.

Fonzedeler ise yüksek kâr hırsına kapılarak yaptıkları yatırımlar nedeniyle tali suçlu kabul edilebilir.

Tabii, ilgili denetim kurumlarının da müdahalede geç kalmaları gibi küçümsenmeyecek bir hizmet kusurlarının olduğunu da söylemek gerekiyor.