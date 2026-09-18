Üreticiden yok pahasına satın aldığı ürünleri marketlere fahiş fiyatla satan toptancılara yönelik operasyon birçok açıdan önemlidir.

Bir:

Üretici, büyük zorluklarla yetiştirdiği ürünleri ucuza sattığı için mağdur oluyordu.

Artık bu mağduriyet sona erebilir.

İki:

Köyden kente göçün ana nedenlerinden biri, üreticinin alın terinin karşılığını alamayışıydı.

Artık hak ettiği parayı kazanan üretici köyde kalabilir.

Üç:

Bir avuç toptancı haksız kazanç sağlarken, milyonlarca dar gelirli tüketici çarşı ve pazardaki fiyatlar karşısında eziliyordu.

Artık fiyatlar belli bir dengeye oturabilir, dar gelirli nispeten rahatlayabilir.

Dört:

Tarımsal ürün fiyatlarındaki yükseklik yetersiz beslenme sorunu da yaratıyordu.

Artık bu sorun bir ölçüde ortadan kalkabilir.

Beş:

Enflasyonun nedenleri arasında sebze-meyve fiyatlarının yüksekliği de vardı.

Artık taşlar yerine oturacağı için enflasyon biraz düşebilir.

Altı:

Toptancılar, düzenledikleri belgelerde maliyetlerini yüksek, kârlarını çok düşük göstererek vergi de kaçırıyordu.

Artık foyaları ortaya çıktığı için Hazine bundan sonra daha fazla vergi geliri elde edebilir.

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Evet, tüm bu açılardan bakıldığında toptancılara yönelik operasyon son derece yerindedir. Genişletilerek sürdürülmesi gerekir.

Ancak şunu da ifade edeyim:

Çok geç kalındı, hem de çok...

Böyle bir operasyonun uzun yıllar önce yapılması gerekirdi.

Şimdi beklentim, haksız kazanç elde eden toptancıların ağır cezalara çarptırılması ve üretici-tüketici arasındaki zincirin daha sağlıklı kurulmasıdır.

Devlet her ürünün güncel fiyatını belirleyip açıklamalı, hiçbir yerde bunun dışında fiyat talep edilmemelidir.

Bu serbest piyasa ekonomisine darbe vurmak değil tam aksine yasadışı piyasa ekonomisine son vermek olur.

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AY’A GİTMEK YETMEZ!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Mühendislerimiz, araştırmacılarımız, bilim insanlarımız Türkiye’nin kendi Ay aracını geliştirdi. Tüm testleri başarıyla gerçekleşen aracımız 2027’nin ilk aylarında Ay’a gidecek” dedi.

Kutlanması gereken önemli bir başarı bu.

Ama bununla yetinmemek başka yerlere gitmeyi de bilmek gerekiyor.

-Örneğin adalete de gidelim.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarını tartışmasız uygulayalım...

Hâkimler karar verirken “Acaba birileri bundan rahatsız olur da tayinimi çıkarır mı” diye düşünmesin...

Davalar onlarca yıl sürmesin, tutukluluk süreleri makul bir noktaya çekilsin...

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun oluşumu değişsin; Kurul siyasi etkilerden bağımsız şekilde hareket edebilsin...

-Evet, uzaya gidelim ama gerçek demokrasiye de gidelim...

Anayasa’da yer alan barışçıl protesto haklarını kullandıkları için kimse suçlanmasın, cezaevinin yolunu tutmasın...

Şiddete, teröre, bölücülüğe çağrı niteliği taşımayan her türlü görüşün konuşulmasını, yazılmasını, tartışılmasını anlayışla karşılayalım...

-Evet, uzaya gidelim ama uzayın yanı sıra devlet yönetiminde şeffaflaşmaya, israftan kaçınmaya da gidelim...

-Evet, uzaya gidelim ama liyakate önem vermeye, uzmanlığa saygı göstermeye, torpile-adam kayırmaya son vermeye, yolsuzluklarla mücadeleye de gidelim...