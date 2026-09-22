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AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda siyasetten bürokrasiye kadar birçok alanda yaşandığını belirttiği sorunlara ilişkin çarpıcı bir değerlendirmelerde bulundu.

Son dönemde siyasette, bürokraside ve hayatın birçok alanında "tuhaf bir dağınıklık" olduğunu ifade eden Tayyar, kurum ve kişilerin birbirleriyle uyumsuz hareket ettiğini savundu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ HERKESİ FALAKAYA YATIRSA..."

Tayyar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Son dönemde. Siyasette, bürokraside, hayatın birçok alanında tuhaf bir dağınıklık var. Sanki herkes ayrı telden çalıyor, senkronize değiller. Birbiriyle çatışıyorlar. Kendi otonom yapılarını kurmuşlar. Gelecek hesabı içindeler. Fırsatı ganimete çevirmek istiyorlar. Özel hesaplarını görüyorlar. Vesaire. Mecazi manada söylüyorum. Cumhurbaşkanımız, en yakınından başlayarak gölgesini kendi azameti sanan herkesi sıra dayağına çekse. Falakaya yatırsa. Veya fırlatıp atsa. Ne iyi olur. Herkes şöyle bir titreyip kendine gelir.