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Kaynak: ANKA

(ANKARA) - İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ile Samsun Milletvekili Erhan Usta, 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye edilmesine ilişkin sürecin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla TBMM Başkanlığına Meclis araştırması önergesi sundu. Önergede, fonların siyasi ve bürokratik bağlantılarının, denetim mekanizmalarının neden zamanında işletilmediğinin ve yatırımcıların uğradığı zararın araştırılması istendi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ile İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Erhan Usta, sermaye piyasalarında yaşanan "fon krizi"ne ilişkin Meclis araştırması açılmasını talep etti.

Önergede, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül 2026’da 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 131 yatırım fonunun TEFAS’ta alım satımını kapattığı ve fonların tasfiye edilmesine karar verdiği belirtilerek, sürecin 800 milyar liranın üzerinde fon büyüklüğünü ve yüz binlerce yatırımcıyı etkilediği belirtildi.

Çömez ve Usta, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile dönemin SPK Başkanı Ömer Gönül’ün Kasım 2025’te fonlar üzerinden manipülasyon yapıldığına ilişkin açıklamalarını hatırlatarak, düzenleme için neden yaklaşık 10 ay beklendiğinin açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Önergede, "Sistemik hale gelme riski taşıyan bu konunun özellikle siyasi ve bürokratik ayağının titizlikle incelenmesi, ihmali ve kusuru bulunanların gereği gibi cezalandırılması, tasfiye sürecinin yatırımcıyı mağdur etmeyecek şekilde tasarlanması büyük önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

FONLARIN 10 AYDA OLAĞANÜSTÜ BÜYÜDÜĞÜ İDDİASI

Önergenin gerekçesinde, bazı ekonomi yazarlarının hesaplamalarına atıfla, Kasım 2025’te 297 milyar lira olduğu belirtilen tasfiye kapsamındaki fon büyüklüğünün Eylül 2026’da 822 milyar liraya ulaştığı ileri sürüldü. Bunun yaklaşık 10 ayda 2,76 katlık artış anlamına geldiği belirtilerek, bu süreçte kamu görevlilerinin ihmali veya müdahaleyi geciktiren unsurlar bulunup bulunmadığının araştırılması istendi.

MSCI’nin Türkiye piyasalarına ilişkin uyarıları da önergeye taşındı. Düzenlemelerin uluslararası kuruluşların uyarılarının ardından gelmesinin ayrıca incelenmesi gerektiği vurgulandı.

SİYASİ VE BÜROKRATİK BAĞLANTILARIN ARAŞTIRILMASI İSTENDİ

Önergede Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy ile ilişkili yapılarda geçmişte kamu görevlerinde, diplomatik görevlerde veya çeşitli kamu kurumlarının yönetimlerinde bulunmuş bazı isimlerin yer aldığına ilişkin basına yansıyan bilgiler sıralandı.

Çömez ve Usta, bu ilişkilerin tek başına suç isnadı anlamına gelmediğini belirtmeksizin, söz konusu fon ve şirketlerin hangi siyasetçiler, kamu görevlileri ve bürokratlarla bağlantılı olduğunun ayrıntılı biçimde araştırılmasını talep etti.

Önergede Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK, BDDK, MKK, TEFAS, Takasbank, Borsa İstanbul ve MASAK başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarının süreçte ihmali bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılması istendi.

"KİMLERİN EN ÇOK ÇIKAR SAĞLADIĞI İNCELENMELİ"

Araştırma önergesinde, Kasım 2025 ile Ağustos 2026 arasındaki dönemde fonlardan kimlerin ne ölçüde kazanç sağladığının ve düzenlemelerin neden geciktiğinin incelenmesi talep edildi.

Önergede, "Düzenleme için neden 10 ay beklendiği, kimlerin sürece engel olduğu gün ışığına çıkarılmalıdır. Oluşan ve oluşması muhtemel kamu zararı miktarı şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılmalıdır" denildi.

Çömez ve Usta, fonların yönetiminde veya denetiminde ihmali bulunanların tespit edilmesi, yatırımcı zararlarının en aza indirilmesi ve benzer olayların tekrarının önlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi.