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Kaynak: AA

Balıkesir’de kültür ve sanat adına uzun soluklu bir adım daha atıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği Balıkesir Şehir Tiyatroları, ilk prömiyerini “Kanlı Nigar” ile gerçekleştirdi. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Fatih Salonu’nda gerçekleştirilen gösterime Balıkesirliler büyük ilgi gösterirken, salon daha oyun başlamadan doldu.

Türk tiyatrosunun sevilen klasiklerinden Sadık Şendil’in kaleme aldığı “Kanlı Nigar”, oyuncu ve yönetmen Kubilay Penbeklioğlu yönetiminde sahnelendi. Şehir Tiyatrolarının kadrolu sanatçıları tarafından sahnelenen oyun, geleneksel anlatım biçimlerini çağdaş sahne anlayışıyla bir araya getirdi.

BALIKESİR'DE ŞEHİR TİYATROLARI KURUMSALLAŞTI

Şehir Tiyatrolarının kurulmasıyla birlikte Balıkesir, kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan bir kent olmanın yanında kendi sanat üretimini gerçekleştiren bir şehir olma yolunda da yeni bir adım attı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın yönetiminde oluşturulan Şehir Tiyatroları ile, sadece Balıkesir’in sosyal ve kültürel yaşamını güçlendirmek değil, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde farklı oyunların hazırlanması, yeni sanatçıların seyirciyle buluşması ve tiyatronun kentin farklı kesimlerine ulaşması hedeflendi.