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Kaynak: Haber Merkezi

AK Partili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mutlak butlan dosyası ve CHP’den ayrılarak YENİ Parti’yi kuran Özgür Özel'in istifasına ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Tayyar, Özgür Özel’in dava hakkında Yargıtay’a yaptığı başvuruyla ilgili yeni gelişmeleri yazdı.

'ÖZEL’İN İSTİFASI BUTLAN DOSYASINDAKİ BASKIYI ORTADAN KALDIRDI'

Tayyar, ‘üst yargıdan dostlarıyla’ görüştüğünü belirterek, dosyayı inceleyecek üyelerin başlangıçta psikolojik baskı altında olduğunu, fakat bu baskının kalktığını ifade ederek, nedeninin Özgür Özel’in CHP’den istifası olduğunu iddia etti.

'ÜST YARGIDAN BAZI DOSTLARLA GÖRÜŞTÜM'

Tayyar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Dün akşam.

Üst yargıdan bazı dostlarla sohbetimiz oldu.

Söz dönüp dolaşıp Yargıtay 3.Hukuk Dairesi’ndeki “Mutlak Butlan” davasına geldi.

Sohbetten anladıklarımı şöyle özetleyebilirim.

Dosyayı görüşecek üyeler başlangıçta psikolojik baskı altındaymış.

Çünkü, verecekleri karar ne olursa olsun siyasi sonuçları itibarıyla ağır bir karar olacak.

Özgür Özel ve arkadaşlarının CHP’den istifası, dosya üzerindeki baskıyı kaldırmış.

Çünkü, verecekleri kararların istifa sonrası siyasete pek etkisi olmayacak.

Ağırlıklı yorum, davanın konusuz kaldığı yönünde.

Mutlak butlan kararı bozulsa bile Özel istifa ettiği için başkanlığa geri dönemeyecek.

Tedbir kalkacağı için CHP yönetiminin yasal süre içinde kurultaya gitmesi gerekecek.

Peki karar bozulur mu?

Pek sanmıyorum.

Davanın sahibi de kalmadı sayılır.

Karar ne zaman çıkar?

Ekim ayında kararın çıkması bekleniyor.

Aksilik oldu, terslik oldu, en geç Kasım’da kararın çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor."