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Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Dr. Tevfik er-Rabia’nın daveti üzerine Suudi Arabistan’da resmi temaslarda bulundu.

Arpaguş, ziyaret kapsamında Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı er-Rabia ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin yanı sıra hac ve umre hizmetlerinin daha etkin ve koordineli yürütülmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Arpaguş ayrıca Suudi Arabistanlı ve Türk umre sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek sahadaki güncel gelişmeler ve organizasyon süreçleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Suudi-Türk Umre Şirketleri Meclisi toplantısına katılan Arpaguş, 2027 Umre ve Ziyaret Forumu’nun açılış töreninde de yer aldı.

Arpaguş’a temaslarında Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin Demirhan eşlik etti.