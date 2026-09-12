Kamuoyunda Güllü adıyla tanınan sanatçı Gül Tut’un Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni bir ses kaydı ortaya çıktı. Dosyanın sanıklarından Sultan Nur Ulu’ya ait kayıtta, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in olay gecesi ve sonrasındaki davranışlarına ilişkin dikkat çeken iddialar yer aldı.
Güllü dosyasında dikkat çeken ses kaydı: O gece neler yaşandı?
Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada ortaya çıkan yeni ses kaydı dosyadaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Sultan Nur Ulu’nun sözleri ve “Malkata” ayrıntısı dikkat çekti.Kaynak: Diğer
Yaklaşık 11 ay süren soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede ise Gülter hakkında “tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
SULTAN NUR ULU’DAN DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR
ATV’nin haberine göre Sultan Nur Ulu, kayıtta kendisine yöneltilen “Neden sustun?” sorusunu yanıtladı. Ulu, “Bakma o kadar sustum ama mecbur kaldığım için sustum. Bir kere bile oraya kelepçeli şekilde girersem bildiğim tüm gerçekleri anlatacağım dedim” ifadelerini kullandı.
Ulu, Güllü’nün yaşamını yitirdiği gece Tuğyan Ülkem Gülter’in “Malkata” isimli şarkının açılmasını istediğini öne sürdü. Şarkının çalmasının ardından Güllü’nün odaya geldiğini belirten Ulu, “Malkata’yı hiç bilmiyordum, hangi şarkı olduğunu dahi bilmiyordum” dedi.
SAVCILIKTAN “MALKATA” DEĞERLENDİRMESİ
Savcılık ise iddianamede, Tuğyan Ülkem Gülter’in annesinin sevdiği “Malkata” isimli roman havasını Güllü’yü odaya getirmek amacıyla açtırdığını değerlendirdi. İddianamede, söz konusu şarkının açtırılmasının tasarlanan eylemin bir parçası olduğu öne sürüldü.
“OSCAR’LIK BİR PERFORMANS SERGİLİYORDU”
Sultan Nur Ulu, Tuğyan Ülkem Gülter’e annesine neden böyle bir şey yaptığını sorduğunu, bu sırada Gülter’in ağladığını ileri sürdü.
Gülter’in olayın ardından sergilediği tavra ilişkin de konuşan Ulu, “Tuğyan çok güzel bir rol yapıyordu. Oscar'lık bir performans sergiliyordu” ifadelerini kullandı.
Ulu, daha önce savcılıkta verdiği ifadesinde de Gülter’in annesini pencereden attığını iddia etmiş ve olay anını savcılıkta canlandırmıştı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ
Hazırlanan iddianamede, Güllü’nün kızının odasının penceresinden yaklaşık 18,17 metre yükseklikten beton zemine düştüğü belirtildi. Sanatçının kafatası ve omur kırıkları ile çok sayıda iç organ ve büyük damar yaralanmasına bağlı iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği kaydedildi.
İddianamede ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından incelenen kamera ses kayıtlarına da yer verildi. Düşmeden hemen önce genç bir kadın sesinin “Hadi görüşürüz” dediğinin değerlendirildiği belirtildi.
Savcılığın, söz konusu sözlerin Tuğyan Ülkem Gülter tarafından söylendiği kanaatine vardığı aktarıldı.
SULTAN NUR ULU İÇİN 4 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Sultan Nur Ulu hakkında ise “yalan tanıklık” suçundan dört yıla kadar hapis cezası istendi. Dosya kapsamında sanıkların yargılanmasına 1 Ekim’de başlanacak.