Güllü dosyasında dikkat çeken ses kaydı: O gece neler yaşandı?

“OSCAR’LIK BİR PERFORMANS SERGİLİYORDU”

Sultan Nur Ulu, Tuğyan Ülkem Gülter’e annesine neden böyle bir şey yaptığını sorduğunu, bu sırada Gülter’in ağladığını ileri sürdü.

Gülter’in olayın ardından sergilediği tavra ilişkin de konuşan Ulu, “Tuğyan çok güzel bir rol yapıyordu. Oscar'lık bir performans sergiliyordu” ifadelerini kullandı.

Ulu, daha önce savcılıkta verdiği ifadesinde de Gülter’in annesini pencereden attığını iddia etmiş ve olay anını savcılıkta canlandırmıştı.