Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Akaryakıta rekor zam: Fiyatı cep yakacak

Akaryakıta rekor zam: Fiyatı cep yakacak

Akaryakıta gece yarısı gelen 3,20 TL’lik zamla birlikte benzin fiyatları üç büyükşehirde 80 TL barajını geçti. Benzin tarihi bir zirveye ulaştı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Akaryakıta rekor zam: Fiyatı cep yakacak - Resim: 1

Orta Doğu hattındaki gerilimin tırmanması ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat kesintileri dünya petrol piyasalarını yukarı iterken, bu durum yurt içi akaryakıt masraflarına da yansıdı.

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Akaryakıta rekor zam: Fiyatı cep yakacak - Resim: 2

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere uygulanan 3,20 liralık zamla birlikte benzin 80 TL eşiğini geride bırakarak tarihi bir zirveye ulaştı. İstanbul, Ankara ve İzmir illerindeki güncel akaryakıt pompa tabelaları şu şekilde:

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Akaryakıta rekor zam: Fiyatı cep yakacak - Resim: 3

ABD ve İran yönetimleri arasında yeniden alevlenen karşılıklı tehdit ve hamleler, dünya enerji nakil hatlarının en hassas noktası olan Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ticaretini neredeyse tamamen kesti.

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Akaryakıta rekor zam: Fiyatı cep yakacak - Resim: 4

Ham petrol sevkiyatında meydana gelen bu ciddi sekte, küresel borsa ve piyasalarda enerji maliyetlerinin hızla tırmanmasına yol açtı. Dünya genelindeki bu fiyat artışının Türkiye'deki akaryakıt tabelalarına yansıması da gecikmeden gerçekleşti.

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Akaryakıta rekor zam: Fiyatı cep yakacak - Resim: 5

Gece yarısından itibaren devreye giren 3,20 liralık zam dalgasıyla beraber benzin 80 TL barajını aşarak rekor kırdı.

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Akaryakıta rekor zam: Fiyatı cep yakacak - Resim: 6

12 Eylül Cumartesi günü itibarıyla hayata geçirilen 3,20 TL'lik fiyat artışı, Türkiye genelindeki akaryakıt tarifelerinde yeni bir dönemin kapılarını araladı.

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Akaryakıta rekor zam: Fiyatı cep yakacak - Resim: 7

Zamlı tarifeyle birlikte litrelik pompa fiyatları şu şekilde:

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Akaryakıta rekor zam: Fiyatı cep yakacak - Resim: 8

17 Ağustos–12 Eylül tarihleri arasında geçerli.
İstanbul: 80,12 TL
Ankara: 81,25 TL
İzmir: 81,52 TL
Doğu illeri: Nakliye maliyetlerinin etkisiyle 82,88 TL

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Akaryakıta rekor zam: Fiyatı cep yakacak - Resim: 9

Sektörün öncüleri ; akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmaların yanı sıra mevcut vergi düzenlemelerinin de ana etken olduğunu belirtiyor.

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Akaryakıta rekor zam: Fiyatı cep yakacak - Resim: 10

Küresel jeopolitik risklerin devam etmesi halinde önümüzdeki günlerde pompa fiyatlarında yeni ayarlamaların yaşanabileceği ifade ediliyor.

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