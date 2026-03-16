Türkiye-Suriye sınır kapıları bayram nedeniyle 20-22 Mart tarihleri arasında geçici olarak kapatılacak. Kapatılma kararını Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği duyurdu.

Büyükelçilik'ten yapılana açıklama şöyle:

"Suriye Hudutlar ve Gümrükler Genel İdaresi tarafından yapılan açıklamada; Türkiye-Suriye arasındaki tüm sınır kapılarının Ramazan Bayramı tatili kapsamında 19 Mart 2026 Perşembe günü TSİ 17.30'dan itibaren yolcu ve ticari geçişlere kapatılacağı, sınır geçişlerinin Ramazan Bayramı günleri boyunca (20-22 Mart 2026 tarihleri arasında) kapalı kalacağı, yolcu ve yük taşımacılığının, 23 Mart 2026 Pazartesi sabahı itibariyle yeniden başlayacağı ilan edilmiştir."