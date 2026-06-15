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Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'ın 6 Haziran 2026 tarihindeki TİKA'nın Suriye'deki bir açılışında yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türkiye’nin Şam Büyükelçisi 6 Haziran 2026’da çok açık bir şekilde Türkiye’nin Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıları ülkelerine geri yollamayacağını açıklamış" dedi.

Paylaştığı videonun dikkatle izlenmesini tavsiye eden Özdağ, "700 bin Suriyeli dönmüş, milyonlarca Suriyeli Türkiye’de kalarak Türkiye-Suriye ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunacakmış. Hani savaş bitince döneceklerdi? Yıllarca Türk Milletini savaş bitince dönecekler diye oyalayanlar şimdi kalacak diyorlar. Türk Milleti artık uyanmaz ise tarihinin en karanlık kabuslarından birisini yaşayacak." ifadelerini kullandı.

NE KADAR SURİYELİ DÖNDÜ?

Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'ın ülkesine dönen Suriyeli sayısını 700 bin olarak açıklaması, iktidarın "Suriyeliler ülkelerine dönüyorlar" söylemi ile çelişti. Büyükelçi Yılmaz'ın, geri dönüşlerin yavaşladığını da belirtmesi dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre, 8 Aralık 2024 tarihinden bu yana bölge genelinde toplam 1.630.874 Suriyelinin ülkesine geri döndüğü tahmin edilmektedir. Geri dönüşlerin ülkelere göre dağılımına bakıldığında, Türkiye'den dönen Suriyeli sayısı 639.995 kişi olduğu görülüyor.