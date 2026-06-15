Kaynak: Haber Merkezi

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Emir, 16 Haziran Salı (yarın) CHP grup toplantısının yapılmaması yönünde karar aldıklarını açıkladı. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında konuşmayacağını söyleyen CHP'li Emir şu ifadeleri kullandı:

''Genel Merkez'imizden Meclis'imize bir grup toplantısı yapmak üzere başvuru olmamış. Grup toplantısı çalışması içinde olmadıklarını anlıyoruz. Memnuniyet duyduk. Ve Sayın Genel Başkanımız, özellikle örgütlerimizin bunca yoğun destekten sonra, örgütlerimizin yorgunluğunu da görerek bu hafta grup toplantısı yapmama kararı almıştır.''

''900 DELEGENİN İMZASI ÇARŞAMBA VERİLECEK''

CHP'li Emir, kurultay çağrısına ilişkin 900 CHP delegesinin toplanan imzalarının 17 Haziran Çarşamba günü CHP Genel Merkezi'ne götürüleceğini duyurdu.

''BABA OCAĞINDAYIZ, HİÇBİR YERE GİTMİYORUZ''

CHP'den ayrılıp yeni parti kurulacağı iddialarına ilişkin konuşan Emir, "Çok spekülasyonlar yapılıyor. Biz partimizdeyiz. Baba ocağındayız hiçbir yere gitmiyoruz. Bütün hukuksuzlukları biliyoruz. Biz buradayız partimizde mücadele etmeye devam edeceğiz. Ama elbette ki milyonların umudunu bağladığı kadrolar olarak da her türlü seçeneği masamızın aklımızın bir köşesinde tutuyoruz tutmaya da devam edeceğiz. Sorumluluğumuz milletimizedir." dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...