Evde bakım maaşı alan yüz binlerce vatandaşın merakla beklediği ödemeler hesaplara geçmeye başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı bireyler ve ailelerine yönelik sağlanan Evde Bakım Yardımı kapsamında bu ay toplam 7,1 milyar liralık ödeme yapılacağını açıkladı.
Bakan açıkladı: O ödemeler hesaplara yatmaya başladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 516 bin kişiyi ilgilendiren ödemelerin hesaplara yatmaya başladığını duyurdu.Dilek Taşdemir
EVDE BAKIM YARDIMI HESAPLARA YATIRILIYOR
Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılından bu yana uygulandığını hatırlatarak, hizmetin engelli bireylerin aile ortamında desteklenmesini amaçlayan önemli bir sosyal yardım modeli olduğunu belirtti.
Engelli vatandaşların ailelerinden ayrılmadan yaşamlarını sürdürebilmelerinin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Göktaş, “Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli görüyoruz. Bu yardım sayesinde bireylerin yaşadıkları ortamdan ayrılmadan aileleriyle birlikte yaşamlarını sürdürmelerine destek oluyoruz” ifadelerini kullandı.
AYLIK DESTKE TUTARI 13 BİN 878 LİR
Evde Bakım Yardımı kapsamında 2026 yılı Ocak-Temmuz dönemi için hak sahibi başına aylık 13 bin 878 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, destekten yararlanan kişi sayısına ilişkin de bilgi verdi.
516 BİN VATANDAŞ YARARLANIYOR
Türkiye genelinde halen 516 bin vatandaşın Evde Bakım Yardımı'ndan faydalandığını belirten Göktaş, “Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlarımız ve aileleri için bu ay toplam 7,1 milyar liralık ödemeyi hesaplara yatırmaya başladık...
Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Evde Bakım Yardımı ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına aşamalı olarak aktarılmaya devam ettiği bildirildi.