Yeniçağ Gazetesi
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Bakan açıkladı: O ödemeler hesaplara yatmaya başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 516 bin kişiyi ilgilendiren ödemelerin hesaplara yatmaya başladığını duyurdu.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Bakan açıkladı: O ödemeler hesaplara yatmaya başladı - Resim: 1

Evde bakım maaşı alan yüz binlerce vatandaşın merakla beklediği ödemeler hesaplara geçmeye başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı bireyler ve ailelerine yönelik sağlanan Evde Bakım Yardımı kapsamında bu ay toplam 7,1 milyar liralık ödeme yapılacağını açıkladı.

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Bakan açıkladı: O ödemeler hesaplara yatmaya başladı - Resim: 2

EVDE BAKIM YARDIMI HESAPLARA YATIRILIYOR

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılından bu yana uygulandığını hatırlatarak, hizmetin engelli bireylerin aile ortamında desteklenmesini amaçlayan önemli bir sosyal yardım modeli olduğunu belirtti.

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Bakan açıkladı: O ödemeler hesaplara yatmaya başladı - Resim: 3

Engelli vatandaşların ailelerinden ayrılmadan yaşamlarını sürdürebilmelerinin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Göktaş, “Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli görüyoruz. Bu yardım sayesinde bireylerin yaşadıkları ortamdan ayrılmadan aileleriyle birlikte yaşamlarını sürdürmelerine destek oluyoruz” ifadelerini kullandı.

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Bakan açıkladı: O ödemeler hesaplara yatmaya başladı - Resim: 4

AYLIK DESTKE TUTARI 13 BİN 878 LİR

Evde Bakım Yardımı kapsamında 2026 yılı Ocak-Temmuz dönemi için hak sahibi başına aylık 13 bin 878 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, destekten yararlanan kişi sayısına ilişkin de bilgi verdi.

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Bakan açıkladı: O ödemeler hesaplara yatmaya başladı - Resim: 5

516 BİN VATANDAŞ YARARLANIYOR

Türkiye genelinde halen 516 bin vatandaşın Evde Bakım Yardımı'ndan faydalandığını belirten Göktaş, “Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlarımız ve aileleri için bu ay toplam 7,1 milyar liralık ödemeyi hesaplara yatırmaya başladık...

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Bakan açıkladı: O ödemeler hesaplara yatmaya başladı - Resim: 6

Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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Bakan açıkladı: O ödemeler hesaplara yatmaya başladı - Resim: 7

Evde Bakım Yardımı ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına aşamalı olarak aktarılmaya devam ettiği bildirildi.

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