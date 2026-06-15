Bakan açıkladı: O ödemeler hesaplara yatmaya başladı

516 BİN VATANDAŞ YARARLANIYOR

Türkiye genelinde halen 516 bin vatandaşın Evde Bakım Yardımı'ndan faydalandığını belirten Göktaş, “Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlarımız ve aileleri için bu ay toplam 7,1 milyar liralık ödemeyi hesaplara yatırmaya başladık...