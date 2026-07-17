Kaynak: İHA

Manisa'nın Salihli ilçesinde faaliyet gösteren Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgedeki sert çekirdekli meyve yetiştiricilerini yakından ilgilendiren önemli bir duyuru yaptı. Kiraz, erik, şeftali, kayısı ve badem bahçelerinde büyük tahribata yol açabilen "fidan dip kurdu" ile mücadele sürecinin resmen başladığı açıklandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bilim dünyasında Capnodis spp. adıyla bilinen bu zararlının, özellikle sert çekirdekli meyve ağaçlarında ciddi verim kayıplarına zemin hazırladığına dikkat çekti. İsminde "fidan" ifadesi yer alsa da bu zararlının yalnızca genç fidanları değil, gelişimini tamamlamış yaşlı ağaçları da olumsuz etkilediği vurgulandı. Halk arasında "ağaç kök kurdu" olarak da adlandırılan bu türün, bazı bölgelerde manas veya haziran böceği larvaları ile karıştırılabildiği ifade edildi.

Böceğin en tehlikeli evresi larva dönemi. Toprağın altında gelişimini sürdüren larvalar, meyve ağaçlarının kök ve kök boğazı kısımlarını kemirerek besleniyor. Bu durum, ağacın toprak altından su ve besin elementlerini almasını engelleyerek yapraklarda sararmaya, büyüme hızının yavaşlamasına ve nihayetinde ağacın tamamen kurumasına sebep oluyor.

Hava sıcaklıklarına paralel olarak ilkbahar aylarında aktifleşen larvaların, sonbahar dönemine kadar köklerde beslenmeye devam ettiği aktarıldı.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, meyve üreticilerinin kendi bahçelerinde sık sık gözlem yapmalarını tavsiye etti. Zararlının ergin (yetişkin) olduğu bu dönemde gerçekleştirilecek ilaçlama ve kültürel mücadele adımlarının aksatılmaması gerektiği belirtildi. Yetkililer, zamanında ve doğru yöntemlerle yapılacak müdahalenin hem ağaç sağlığını koruyacağını hem de olası rekolte kayıplarının önüne geçeceğini hatırlattı.