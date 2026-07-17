Sürücüsü şaşkınlık yarattı: Alkolmetrenin rakamları yetmedi

3.59 promil alkollü olduğu tespit edilen bisiklet sürücüsü Okan Ö., görevini yapan basın mensubunu görünce Güçlü Soydemir'in 'Ağlama' şarkısını söyledi. Sonrasında işlemlerini yapmak üzere trafik otosunun yanına davet edilen sürücü, bisikletini almak istedi. Alkollü olduğu için bisiklete binilmesine izin verilmeyen sürücü, basın mensubuna dönerek 'İki bin liraya satarım' dedi. Basın mensubunun 'Bana mı satacaksın abi' sorusuna ise, 'Fark etmez, size satarım. At tur at. Biner misin, bin de bir gör nasıl bisiklet seyret' diye cevap verdi.